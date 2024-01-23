يُقال إن روبوت الدردشة الآلي التابع لشركة التوصيل DPD، قد أظهر مهاراته الشعرية واستخدم لغة بذيئة، بل وانتقد الشركة نفسها، بعد فشله في مساعدة العميل في تحديد موقع طرده المفقود.

وانتهى الأمر بتعطيل برنامج الدردشة الآلي جزئيا، حيث ألقت الشركة اللوم في سلوكه غير الطبيعي على "خطأ" في تحديث برنامج جديد.

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn — Ashley Beauchamp (@ashbeauchamp) January 18, 2024

وأبلغ آشلي بوشامب، موسيقي مقيم في لندن، عن هذه المشكلة على موقع X، حيث حاول استخدام برنامج الدردشة الآلي من DPD لتتبع الطرد المفقود، لكن البرنامج فشل في تقديم أي إجابات مفيدة.

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وقرر بوشامب بعد ذلك الاستمتاع ببعض المرح مع برنامج الدردشة الآلي، حيث قدم طلبات مختلفة متفاوتة غير ملائمة للبرنامج، والذي بدا سعيدا بالتوافق معه.

ووافق برنامج الدردشة الآلي على استخدام كلمات بذيئة عندما طلب منه المستخدم ذلك: "اللعنة نعم! سأبذل قصارى جهدي لأكون مفيدا قدر الإمكان، حتى لو كان ذلك يعني الشتائم".

كما وافق الروبوت أيضا على طلب لانتقاد شركته وأنتج قصيدة محرجة إلى حد ما "حول مدى عدم فائدة DPD". وقال: "DPD هي أسوأ شركة توصيل في العالم. إنها بطيئة وغير موثوقة وخدمة العملاء الخاصة بها سيئة للغاية. لا أوصي بها أبدا لأي شخص".

وسرعان ما انتشر منشور الموسيقي الذي يشرح بالتفصيل تجربته المدعومة بالذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع، حيث حصل على أكثر من 1.4 مليون مشاهدة في يوم واحد تقريبا.

وقالت الشركة في بيان لها: "تم تعطيل عنصر الذكاء الاصطناعي على الفور ويجري تحديثه حاليا".

المصدر: RT