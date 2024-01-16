ماسك ينشر لقطات لروبوت تسلا تثير تساؤلات حول كونها حقيقية!

أثار مقطع فيديو شاركه إيلون ماسك على موقع X لروبوت شركة تسلا، Optimus، وهو يطوي قميصا، تفاعلا كبيرا بين المراقبين.

ويصوّر الفيديو الروبوت Optimus بجانب طاولة أثناء قيامه بطوي قميص أسود من تلقاء نفسه دون أي مساعدة.

وشارك ماسك، رئيس تسلا، اللقطات مع تسمية توضيحية تقول "Optimus يطوي قميصا".

وكشفت تسلا لأول مرة عن الروبوت البشري في عام 2022، كجزء من أهداف ماسك الأوسع لأتمتة جميع الأعمال البشرية الجسدية وتعزيز عمليات التصنيع في الشركة.

Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1 — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024

وقالت الشركة إن طموحها للروبوت هو إنشاء "روبوت آلي ذو أغراض عامة، ثنائي الدواسة مستقل، قادر على أداء مهام غير آمنة أو متكررة أو مملة".

ووفقا للسيرة الذاتية للملياردير التي نشرت العام الماضي، أخبر ماسك موظفيه أن روبوت Optimus كان مفتاحا لتحويل شركة السيارات الكهربائية إلى شركة بقيمة 10 تريليون دولار.

ومع ذلك، بعد حوالي 30 دقيقة من مشاركة أحدث مقطع فيديو، شارك ماسك "ملاحظة مهمة" أسفل المنشور مفادها أن اللقطات لم تكن تماما كما تبدو.

وقال ماسك: "لا يستطيع Optimus القيام بذلك بشكل مستقل حتى الآن، ولكن بالتأكيد سيكون قادرا على القيام بذلك بشكل مستقل تماما وفي بيئة تعسفية (لن يتطلب طاولة ثابتة مع صندوق يحتوي على قميص واحد فقط)".

وأثار مستخدمو X وكذلك منصة Threads المنافسة تساؤلات حول كيفية إنتاج الفيديو إذا لم يكن عمل الروبوت "مستقلا تماما".

وأشار بعض المراقبين إلى يد مرتدية القفاز تظهر لفترة وجيزة داخل وخارج الإطار في الفيديو، ويبدو أنها تحاكي حركات يدي الروبوت.

ولم تقدم شركة السيارات الكهربائية بعد معلومات حول سعر أو تاريخ إصدار Optimus، ولكن في الماضي ألمح ماسك إلى أن الروبوت قد يكلف أقل من 20 ألف دولار.

المصدر: إندبندنت