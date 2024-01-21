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أسنان تشرشل في مزاد علني

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أسنان تشرشل في مزاد علني
ونستون تشرشل
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أعلنت شركة مزادات نيتها بيع أسنان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الصناعية ونستون تشرشل.

وأوضحت شركة "كوتسوولد" للمزادات، أنه من المقرر بيع مجموعة من الأسنان الصناعية التي استخدمها تشرشل خلال خطابه "سنقاتل على الشواطئ" الشهر المقبل.

وقالت مديرة الشركة ليز بول: "لا بد أن أسنان تشرشل الصناعية كانت من بين أكثر العناصر غير العادية التي قمنا ببيعها على الإطلاق".

أسنان تشرشل في مزاد علنيأسنان ونستون تشرشل

ومن المتوقع أن تباع أطقم الأسنان المثبتة بالذهب ما بين 5000 جنيه إسترليني و8000 جنيه إسترليني، عندما يتم طرحها للبيع في شلتنهام في 6 فبراير.

ويعتقد أن الأسنان يمكن أن تجلب أكثر بكثير من السعر الإرشادي، وفي عام 2010 بيعت الأسنان بمبلغ 15.200 جنيه إسترليني بمزاد في نورفولك.

أسنان تشرشل في مزاد علنيونستون تشرشل

وكان لدى رئيس الوزراء الراحل أطقم أسنان مصنوعة خصوصا للمساعدة في التغلب على اللثغة التي أصيب بها في طفولته، وكان يحمل زوجا احتياطيا في جميع الأوقات، ويعتقد أنه تم صنع ما يصل إلى 4 مجموعات من الأسنان له، مع دفن واحدة على الأقل معه.

المصدر: الغارديان

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