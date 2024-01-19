بقع حمراء على يد دونالد ترامب تثير تكهنات (صورة)

أثارت صورة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهور علامات حمراء غامضة على يده.

وتُظهر الصورة المنشورة في 17 يناير الرئيس السابق في وضع كلاسيكي، حيث يرفع ذراعا واحدة ويلوح لحشد، لكن يده أظهرت فرقا ملحوظا، حيث بانت عليها بقع حمراء زاهية تغطي أصابعه وكفه.

AFP

ومنذ ذلك الحين، أصبح مصطلح "نتوءات ترامب" رائجا على منصة "X" حيث يحاول رواد وسائل التواصل الاجتماعي تخمين السبب، بدءا من الحالات الطبية إلى جروح الغولف، وعما إذا من الممكن أن تكون هذه نتيجة سقوط، إلى أو مكياج أو كاتشاب.

وتساءل أحد النشطاء: "ماذا لو كان لديه بعض النقانق والكاتشاب؟"

وأشار أحد رواد مواقع التواصل إلى أن المرشح الجمهوري لعام 2024 كان من الممكن أن يسقط: "ليس من غير المألوف أن يسقط شخص يبلغ من العمر 77 عاما..يجب أن تشرح حملته".

وخلص ناشط آخر إلى أن ترامب كان يضع "مكياج اليد".

ولم تؤكد حملة ترامب السبب، وفق ما ذكرت صحيفة "الإنديبندت".

وأشار حساب "Patriot Takes" إلى أن يد ترامب لم تبدُ هكذا في اجتماعه في نيو هامبشاير في اليوم السابق.

ونشرت شركة "Patriot Takes" في وقت لاحق صورة ليد ترامب في مؤتمره الصحفي في نيويورك لمحاكمة إي جان كارول.

وكتب الحساب: "تبدو بقعه أقل احمرارا، لكن لا يزال بإمكانك رؤيتها".

حتى أن السؤال وصل إلى برنامج "Morning Joe" على قناة "MSNBC"، حيث سأل المضيف المشارك جو سكاربورو: "هل لدينا أي إجابة عما يدور حول دونالد ترامب.. يداه تنزفان".

في حين تكهن المضيف المشارك ويلي جيست: ""يبدو أنه يعاني من قرحة".

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها صور مرشح 2024 مؤخرا تكهنات جامحة حول ما يجري لترامب خلف الكواليس.

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وفي الشهر الماضي، اندلعت عاصفة نارية بعد انتشار صورة تظهر الرئيس السابق واقفا على منصتين مستطيلتين بينما كان يتحدث في مارالاغو.

المصدر: "الإنديبيندت"