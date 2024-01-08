السعودية..صور توثق تقدم أعمال الإنشاءات في جزيرة سندالة أولى الوجهات التي سيتم افتتاحها في نيوم

نشر حساب "مشاريع السعودية" الموثق على منصة "إكس" والمختص بمتابعة المشاريع والتنمية في المملكة عدة صور توثق تقدم أعمال الإنشاءات في جزيرة سندالة في مشروع نيوم.

وعرض حساب "مشاريع السعودية" عدة صور تظهر "تقدم أعمال الإنشاءات في جزيرة سندالة الوجهة السياحية الفاخرة في نيوم، وأولى الوجهات التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي".

تقدم أعمال الإنشاءات في جزيرة #سندالة الوجهة السياحية الفاخرة في #نيوم، وأولى الوجهات التي سيتم افتتاحها خلال العام الحالي pic.twitter.com/uiLGLYqNRZ — مشاريع السعودية (@SaudiProject) January 8, 2024

وحسب موقع "نيوم"، ستكون جزيرة سندالة "أُولى مشاريع نيوم التي تتجسد على أرض الواقع، والتي ستحول الرؤية إلى حقيقة نعيشها"، وهي "جزيرة لا مثيل لها، ستكون بوابة استثنائية إلى البحر الأحمر بسحره وجماله الأخاذ، وستستقبل الجزيرة مُلاك وعشاق اليخوت، وترحب بالزوار والسياح ممن يبحث عن أرقى مستويات الفخامة والرفاهية".

وفي الجزيرة، "تلتقي الطبيعة بالتصاميم المذهلة والتقنيات المتقدمة والهندسة المعمارية الملهمة، وبتجارب لا تُنسى سواء على الجزيرة أو تحت مياهها، وقربها من البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى أرقى ملعب غولف على مستوى العالم سيكون فيها، ستوفر جزيرة سندالة أنشطة متنوعة على مدار العام بفضل مناخها المثالي"، حسب موقع "نيوم".

وأضاف الموقع: "سواء كنت تبحث عن مكان ينبض بالحياة، أو تتطلع إلى أجواء مفعمة بالحركة، أو تسعى لخوض تجارب تتقّد حماسا وإثارة، فإن العروض والأنشطة المتنوعة في الجزيرة ستلبي احتياجاتك، سنرتقي بالسياحة الفاخرة إلى مستويات جديدة، وسيضم المنتجع ناديا شاطئيا وناديا لليخوت ومنتجعا صحيا ومركزا لرفاه الصحة، و51 متجرا عالمياً، بالإضافة إلى فنادق فاخرة ومرسى كبير".

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كما أن الجزيرة "تعززها أحدث التقنيات الفائقة، ويحيط بها سحر الطبيعة وجمالها"، و"سيصبح مرسى جزيرة سندالة وجهة لا مثيل لها لمُلاك القوارب وعشاق اليخوت، والذي سيضم 86 رصيفا بحريا و75 عوامة إرساء بحرية، ستقصده أروع السفن حول العالم في البحر الأحمر".

وأوضح الموقع: "تتخذ أكثر من 600 نوع من الكائنات الأصلية من البحر الأحمر، الذي يحيط بجزيرة سندالة، موطناً لها. لذا، سيسعى عشاق المغامرة إلى اكتشاف الحياة البحرية الغنية والتنوع البيولوجي فيها، والذي تحميه نيوم باتباع معايير صارمة في الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن".

المصدر: RT