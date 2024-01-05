السعودية..لقطة جوية حديثة لموقع مشروع "ذا لاين" (صور)

نشر حساب "مشاريع السعودية" الموثق على منصة "إكس" والمختص بمتابعة المشاريع والتنمية في المملكة لقطة حديثة توثق أعمال الحفر وتنفيذ الأساسات في موقع مشروع ذا لاين.

ونشر حساب "مشاريع السعودية" لقطة جوية حديثة "تكشف التقدم المحرز لأعمال الحفر وتنفيذ الأساسات في موقع مشروع "ذا لاين" الذي يمتد بطول يبلغ 170 كم في نيوم، والذي يُنفذ بمشاركة عشرات الشركات الاستشارية والهندسية المحلية والعالمية والآلاف من المهندسين والعاملين".

لقطة جوية حديثة تكشف عن التقدم المحرز لأعمال الحفر وتنفيذ الأساسات في موقع مشروع #ذا_لاين الذي يمتد بطول يبلغ 170 كم في #نيوم، والذي يُنفذ بمشاركة عشرات الشركات الاستشارية والهندسية المحلية والعالمية والآلاف من المهندسين والعاملين pic.twitter.com/RjMO1Yrpvt — مشاريع السعودية (@SaudiProject) January 5, 2024

ومن بين أكثر المشاريع الواعدة للمملكة العربية السعودية، مشروع مدينة "ذا لاين"، المدينة التي ستوفر أفضل ظروف العيش للسكان.

يخطط لبناء هذه المدينة على ساحل نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية عند طرف خليج العقبة على البحر الأحمر، إذ ستكون عبارة عن مجمعات سكنية مصممة بطريقة فريدة تمتد على طول 170 كلم، وبعرض 200 م، وستغطى جانبي المدينة أسطح زجاجية مكونة من مرايا عاكسة لتمنحها طابعا فريدا.

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وستشيّد "ذا لاين" على مساحة 34 كلم مربعاً تقريبا، وستتسع لنحو 9 ملايين شخص، وستغطي المساحات الخضراء والنباتات قسما كبيرا من مساحتها الداخلية، لتكون نموذجا للمدن العصرية التي تتوافق مع معايير الحفاظ على البيئة.

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وأكثر ما سيميزها هو أنها ستكون خالية من الشوارع التقليدية والسيارات أي خالية من الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة والإنسان، كما ستعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وستصمم المدينة بحيث يتمكن أي شخص موجود فيها من الوصول إلى جميع المرافق التي يحتاجها في غضون 5 دقائق مشيا، وسيتوفر فيها قطار فائق السرعة، يصل بين أقصى نقطتين داخل "ذا لاين" في مدة لا تتجاوز 20 دقيقة.

المصدر: RT