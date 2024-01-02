العراق.. لحوم حمير "مسروقة" على موائد رواد مطعم وسط مدينة الحلة (صورة)

كشفت التحقيقات التي أجرتها قيادة شرطة محافظة بابل العراقية، تورط مجموعة أشخاص امتهنت سرقة الحمير والاعتراف بذبحها وقصابتها لتنتهي على موائد رواد أحد المطاعم في وسط مدينة الحلة.

وقالت قيادة شرطة محافظة بابل في توضيحات لقضية سرقات الحمير التي تم الكشف عنها في وقت سابق، إن التعمق بالتحقيقات، بين وجود 8 متورطين في القضية، حيث تم القبض على 3 منهم، فيما تطارد الأجهزة الأمنية الـ5 المتوراين عن الأنظار.

قيادة شرطة بابل -العراق

وأظهرت اعترافات المتهمين قيامهم بسرقة الحمير من القرى والمناطق في ناحية السدّة، ثم ذبحها وبيعها إلى مطعم "المشوار" الكائن في تقاطع الثورة وسط المدينة .

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وفي الأثناء، تشكلت لجنة من دائرة الرقابة الصحية ومديرية الجريمة المنظمة ودائرة البيطرة ودائرة البيئة وقيادة شرطة بابل، بقرار من قاضي التحقيق، على أن يجري أخذ عينات من لحوم المطعم المذكور لغرض الفحص، وحتى الآن لم ترد الإجابة.

وأكدت قيادة شرطة بابل عملها على إطلاع المواطنين بالمستجدات حين إكتمال التحقيقات .

وقالت في بيانها: "تعد هذه القضية من القضايا الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين، حيث أن لحوم الحمير قد تسبب العديد من الأمراض الخطيرة، مثل التسمم الغذائي والأمراض الفيروسية".

واختتمت: "تأتي هذه القضية تأكيدا على أهمية دور الشرطة في مكافحة الجريمة وحماية المواطنين من التعرض للخطر".

المصدر: RT