الإمارات.. رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين في موسوعة غينيس بمناسبة العام الجديد (فيديو)

سجلت إمارة رأس الخيمة رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية مع بداية العام الجديد وذلك بعرض مذهل للألعاب النارية والطائرات المسيرة، استمر 8 دقائق، على امتداد 4.5 كيلومتر.

يذكر أنّ إمارة رأس الخيمة كانت قد سجلت بالفعل العديد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس لعروضها الأسطورية للألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة، وأضافت إنجازا جديدا لسجلها الحافل من خلال عرض مذهل سجل رقمين قياسيين جديدين عن فئتي "أطول سلسلة من الألعاب النارية العائمة على طول 5.8 كيلومتر"، و" أطول عرض لخط مستقيم من الطائرات المسيرة على طول 2 كيلومترا".

وتضمن العرض تقنيات غير مسبوقة لتشكيل لوحات بصرية رائعة رسمتها 1050 طائرة مسيرة باستخدام مصابيح LED، وألعاب نارية عائمة، بالإضافة إلى طائرات بيرو التي نفذت عروضا بهلوانية مستوحاة من عجائب الطبيعة وتضاريس رأس الخيمة بما فيها البحر والصحراء والجبال، وتتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصا لهذا الغرض.

المصدر: سيدتي