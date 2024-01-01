كيف احتفلت دول العالم برأس السنة؟ (صور + فيديوهات)

استقبلت دول العالم العام الجديد بالاحتفالات والتقاليد الخاصة، وكانت نيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ أول من احتفل بالعام الجديد، وآخر من احتفل هم سكان ساموا الأمريكية وجزيرة الميدواي.

واستقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2024، حيث نظمت في مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروض للألعاب النارية وسط حشد كبير من المحتفلين.

Happy New Year from Auckland, New Zealand! pic.twitter.com/4vaMRoAVNT — brian (@b_scott_STL) December 31, 2023

أما في أستراليا فكما العادة أقيم احتفال رأس السنة في ميناء سيدني وعادة ما يتكون من عرضين للألعاب النارية - أمسية "الألعاب النارية العائلية" التي تقام في الساعة 9:00 مساء، تليها الألعاب النارية الرئيسية في منتصف الليل.

#WATCH | Australia celebrates the beginning of New Year 2024 with dazzling fireworks in Sydney



(Source: Reuters) pic.twitter.com/n4WEgn3R6Y — ANI (@ANI) December 31, 2023

أما عربيا فإن أول دولتين احتفلتا بقدوم العام الجديد هما سلطنة عمان والإمارات.

وقد أقيمت عروض الدرون والألعاب النارية الكبرى في مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي، والتي استمرت لأكثر من 60 دقيقة، وحطمت أرقاما قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" من حيث الكمية والوقت والشكل لاستقبال العام الجديد.

أما في إمارة دبي فقد أطلقت الألعاب النارية من برج العرب، وبرج خليفة. فيما سادت حالة من الصمت في الشارقة بعد إعلان إلغاء الاحتفالات تضامنا مع غزة.

وفي جولة على بعض الدول الأخرى التي احتفلت برأس السنة، فإن الصين احتفلت بشكل هادئ نسبيا، حيث حظرت معظم المدن الكبيرة الألعاب النارية بسبب مخاوف السلامة والتلوث، ومع ذلك، اجتمع الناس وراقصون في ملابس ملونة في بكين، بينما أطلق حشد من الناس بالونات تمني في تشونغتشينغ.

فيما أضاءت الألعاب النارية التقليدية للعام الجديد أفق هونغ كونغ، وأقيم عرض درون في منطقة شنتشن نانشان.

Traditional new year fireworks light up Hong Kong skyline. pic.twitter.com/kAX11MZpc9 — South China Morning Post (@SCMPNews) December 31, 2023

Happy new year!❤️❤️❤️

Shenzhen Nanshan District New Year drone Show. pic.twitter.com/h0xQRTfk20 — Sharing Travel (@TripInChina) December 31, 2023

وفي تركيا، فقد أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة إسطنبول، والتي مع بزوغ ساعات الفجر الأولى من أولى أيام العام جديد، شهدت إحدى أكبر التظاهرات، حيث تجمع مئات الآلاف من الأشخاص على جسر غلطة في مسيرة بعنوان "الرحمة لشهدائنا، نصرة لفلسطين، اللعنة على إسرائيل".

Happy New Year from Istanbul 🌉 pic.twitter.com/63hyDfYhrK — David B. (@bakktofuture) December 31, 2023

On the first day of the new year, Istanbul witnessed one of the largest demonstrations in history. Hundreds of thousands of people gathered on the Galata Bridge for the march titled "Mercy to Our Martyrs, Support for Palestine, Curse on Israel." Organized by 308 civil society… pic.twitter.com/nuQMenU25d — gdh news (@gdhnews) January 1, 2024

وفي العاصمة اللبنانية بيروت، فقد غابت الاحتفالات والألعاب النارية التي عادة ما تضيء سماء العاصمة، فيما تمت الدعوة إلى مظاهرة تضامنا مع قطاع غزة ورفضا لاستمرار العدوان.

🚨LEBANON.



A demonstration in the center of the Lebanese capital Beirut in solidarity with the Gaza Strip and in rejection of the continuation of the aggression, on New Year’s Eve. pic.twitter.com/Yc4h4DChSq — Palestine Now (@PalestineNW) January 1, 2024

"لا أفراح و لا أعياد... و شعب غزّة عم ينباد" 💔🇵🇸



هيك كانت سهرتنا ليلة رأس السّنة في ساحة الشهداء في بيروت نصرة لأهلنا في غزّة و تضامناً معهم💔🙏🏻#gaza_under_attack#Palestine_Genocidepic.twitter.com/XxkJeRTlxa — Roy B. (@Roy_b93) December 31, 2023

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أبرز احتفالات رأس السنة تقام في مدينة نيويورك، حيث أصبح من المعتاد أن تتجمع حشود كبيرة وسط فوضى الأضواء في تايمز سكوير. وعند الساعة 11:59 مساء تسقط كرة مبهرة أسفل عمود، بينما يقوم الحضور، وملايين الأشخاص الذين يتابعون الحدث من منازلهم، بالعد التنازلي من الرقم 60. وعند منتصف الليل، يهلل الحشد بأصوات مدوية.

During our late newscast tonight, we watched the ball drop in Times Square as those on the East Coast welcomed in 2024. Thanks for watching and trusting @KWWL this year. May you and your family have a safe, happy and wonderful new year! pic.twitter.com/JOk9LbHxBu — Daniel Perreault (@DPerreaultTV) January 1, 2024

🇺🇸🗽2024 | Happy New Year from Times Square in New York City 🥂🎉#timessquare#HappyNewYearpic.twitter.com/IZon2GXSZj — Leo 💎 (@prayforleonard) January 1, 2024

The Famous Times Square New Year’s Eve Ball Before The Drop @ New York City, New York - December 31, 2023.#HappyNewYear#HappyNewYear2024pic.twitter.com/cEUDeIgjNX — Zog Zoggy🇺🇸 (@havenosecrets) January 1, 2024

وفي ألمانيا أضاءت الألعاب النارية تمثال كوادريجا أعلى بوابة براندنبورغ، فيما أعلنت الشرطة أن العناصر الأمنية تعرضت لهجمات باستخدام الألعاب النارية في ليلة رأس السنة.

#Watch | Berlin welcomes New Year with fireworks over Brandenburg Gate pic.twitter.com/l8ppfNjSSM — DD News (@DDNewslive) January 1, 2024

وقالت إن حوالي 500 شخص في بداية الأمر قاموا برمي بعضهم البعض بالألعاب النارية بجوار نافورة نبتون. فقامت الشرطة بفض الاشتباك وفحص الألعاب النارية. بعد ذلك، تعرضت هي نفسها لهجوم من مجموعة تضم حوالي 200 شخص تم اعتقال عدد منهم.

Am #Neptunbrunnen bewarfen sich ca. 500 Personen gegenseitig mit Pyro.

Unsere Kolleg. haben die Gruppe auseinander getrieben & nach Feuerwerk kontrolliert.

Aus einer ca. 200-köpfigen Gruppe, die sich an den Rathauspassagen aufhielt, wurden unsere Einsatzkräfte mit Pyro… — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) December 31, 2023

أما العاصمة البريطانية لندن، فقد استقبلت عام 2024 مع دقات ساعة بيغ بن، حيث أطلقت الألعاب النارية، وأضاءت طائرات الدرون سماء المدينة بعبارة "لندن، مكان للجميع".

Happy New Year 2024!



- 100 years of Big Ben bongs live on BBC

- London Eye once again forming the perfect centrepiece for a wonderful firework display - t'ks to all involved



London is at its best at this time of year - many smiling visitors all around would seem to agree

📷BBC pic.twitter.com/7VDJ8IYaFz — Neil Salt (@NeilSalt2019) January 1, 2024

London set to Beat Sydney and Paris for first time in 5 years with only New York remaining later on. For now London ranks number 1 in fireworks display. Happy New Year 🥳#NYE#NewYear2024#LondonFireworks#HappyNewYearpic.twitter.com/6WRV4wvVyt — Cheema Ikram (@iCheemaikram) January 1, 2024

Bu yılki birlik temalı gösteride ise “London: A Place for Everyone” mesajı işlendi. Yine bolca diversity ve LGBT mesajına maruz kalsak da organizasyonu başarılı buldum. Müzik seçimleri ve koreografi kusursuz. pic.twitter.com/OrtmbikASa — Muhammed Şerif (@mamytalks) January 1, 2024

وفي البرازيل، تجمعت حشود هائلة على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو لحضور أحد أكبر الاحتفالات في العالم، الذي يجذب ما يقدر بنحو مليوني شخص كل عام، والذي يمثل بداية العطلة الصيفية.

وهناك العديد من التقاليد التي يتبعها بعض البرازيليين للترحيب بالعام الجديد، بدءا من ارتداء الملابس البيضاء وحتى القفز في 7 أمواج.

🇧🇷 HAPPY NEW YEAR! Rio de Janeiro, Brazil, welcomed 2024 with a fireworks display at Copacabana Beach.#HappyNewYear#HappyNewYear2024pic.twitter.com/FCnVIGPs9l — Loki Avengers 🍿 (@TheLokiLad) January 1, 2024

New Year celebration on Copacabana beach in Rio de Janeiro - Brazil 🥂🍾🎇 pic.twitter.com/ZNPob8aK0V — Hilton_0liveira (@Heroi_Romanesco) January 1, 2024

المصدر: RT