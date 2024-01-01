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كيف احتفلت دول العالم برأس السنة؟ (صور + فيديوهات)

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كيف احتفلت دول العالم برأس السنة؟ (صور + فيديوهات)
AFP
الألعاب النارية تضيء سماء العاصمة البريطانية لندن
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استقبلت دول العالم العام الجديد بالاحتفالات والتقاليد الخاصة، وكانت نيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ أول من احتفل بالعام الجديد، وآخر من احتفل هم سكان ساموا الأمريكية وجزيرة الميدواي.

واستقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2024، حيث نظمت في مدينة أوكلاند وسائر المدن في البلاد عروض للألعاب النارية وسط حشد كبير من المحتفلين.

أما في أستراليا فكما العادة أقيم احتفال رأس السنة في ميناء سيدني وعادة ما يتكون من عرضين للألعاب النارية - أمسية "الألعاب النارية العائلية" التي تقام في الساعة 9:00 مساء، تليها الألعاب النارية الرئيسية في منتصف الليل.

أما عربيا فإن أول دولتين احتفلتا بقدوم العام الجديد هما سلطنة عمان والإمارات. 

وقد أقيمت عروض الدرون والألعاب النارية الكبرى في مهرجان الشيخ زايد في أبوظبي، والتي استمرت لأكثر من 60 دقيقة، وحطمت أرقاما قياسية جديدة في موسوعة "غينيس" من حيث الكمية والوقت والشكل لاستقبال العام الجديد.

أما في إمارة دبي فقد أطلقت الألعاب النارية من برج العرب، وبرج خليفة. فيما سادت حالة من الصمت في الشارقة بعد إعلان إلغاء الاحتفالات تضامنا مع غزة.

وفي جولة على بعض الدول الأخرى التي احتفلت برأس السنة، فإن الصين احتفلت بشكل هادئ نسبيا، حيث حظرت معظم المدن الكبيرة الألعاب النارية بسبب مخاوف السلامة والتلوث، ومع ذلك، اجتمع الناس وراقصون في ملابس ملونة في بكين، بينما أطلق حشد من الناس بالونات تمني في تشونغتشينغ.

فيما أضاءت الألعاب النارية التقليدية للعام الجديد أفق هونغ كونغ، وأقيم عرض درون في منطقة شنتشن نانشان.

وفي تركيا، فقد أضاءت الألعاب النارية سماء مدينة إسطنبول، والتي مع بزوغ ساعات الفجر الأولى من أولى أيام العام جديد، شهدت إحدى أكبر التظاهرات، حيث تجمع مئات الآلاف من الأشخاص على جسر غلطة في مسيرة بعنوان "الرحمة لشهدائنا، نصرة لفلسطين، اللعنة على إسرائيل".

وفي العاصمة اللبنانية بيروت، فقد غابت الاحتفالات والألعاب النارية التي عادة ما تضيء سماء العاصمة، فيما تمت الدعوة إلى مظاهرة تضامنا مع قطاع غزة ورفضا لاستمرار العدوان.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أبرز احتفالات رأس السنة تقام في مدينة نيويورك، حيث أصبح من المعتاد أن تتجمع حشود كبيرة وسط فوضى الأضواء في تايمز سكوير. وعند الساعة 11:59 مساء تسقط كرة مبهرة أسفل عمود، بينما يقوم الحضور، وملايين الأشخاص الذين يتابعون الحدث من منازلهم، بالعد التنازلي من الرقم 60. وعند منتصف الليل، يهلل الحشد بأصوات مدوية.

وفي ألمانيا أضاءت الألعاب النارية تمثال كوادريجا أعلى بوابة براندنبورغ، فيما أعلنت الشرطة أن العناصر الأمنية تعرضت لهجمات باستخدام الألعاب النارية في ليلة رأس السنة.

وقالت إن حوالي 500 شخص في بداية الأمر قاموا برمي بعضهم البعض بالألعاب النارية بجوار نافورة نبتون. فقامت الشرطة بفض الاشتباك وفحص الألعاب النارية. بعد ذلك، تعرضت هي نفسها لهجوم من مجموعة تضم حوالي 200 شخص تم اعتقال عدد منهم.

أما العاصمة البريطانية لندن، فقد استقبلت عام 2024 مع دقات ساعة بيغ بن، حيث أطلقت الألعاب النارية، وأضاءت طائرات الدرون سماء المدينة بعبارة  "لندن، مكان للجميع".

وفي البرازيل، تجمعت حشود هائلة على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو لحضور أحد أكبر الاحتفالات في العالم، الذي يجذب ما يقدر بنحو مليوني شخص كل عام، والذي يمثل بداية العطلة الصيفية.

وهناك العديد من التقاليد التي يتبعها بعض البرازيليين للترحيب بالعام الجديد، بدءا من ارتداء الملابس البيضاء وحتى القفز في 7 أمواج.

المصدر: RT

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