"قطار العام الجديد" يزين مترو أنفاق موسكو في موسم الأعياد (فيديو+صور)

بدأت في مترو الأنفاق بموسكو رحلات "قطار العام الجديد" الذي زيّن بطريقة مميزة ليتمتع ركابه بأجواء أعياد رأس السنة.

ويسير هذا القطار من نوع (Ezh-3) في رحلات على خط مترو" Tagansko-Krasnopresnenskaya" في العاصمة الروسية، إذ تم تزيين قاطراته بالأشرطة والمصابيح المضية، وبـ 80 فرع من أشجار الشوح التي ترمز إلى رأس السنة، وبأشكال بابا نويل، وأكاليل مضيئة وقصاصات ثلجية.

وحول الموضوع قال نائب محافظ موسكو لشؤون النقل، مكسيم ليكسوتوف:"في كل عام، وفي فترة أعياد رأس السنة ينتظر الركاب ظهور قطار الأعياد على هذا الخط، هذا القطار هو رمز لاستمرارية وسائل النقل في موسكو. يزرع البهجة في قلوب سكان المدينة بتصميمه وأجوائه الخاصة، وفي كل عام نختار له ديكورات جديدة".

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عملت قطارات (Ezh-3) في مترو موسكو لمدة 50 سنة تقريبا، وبالأخص على خط "Tagansko-Krasnopresnenskaya"، وخلال سنوات عملها نقلت ملايين الركاب، والآن يتم تسيير هذا النوع من القطارات على الخط المذكورعدة مرات في السنة فقط، في أيام الاحتفالات الرسمية، وفي فترة أعياد رأس السنة، وبدأ تقليد تزيينها في موسم الأعياد في موسكو منذ العام 2016.

المصدر: RT+وكالات روسية