شخصيات وأخبار.. أهم ما يبحث عنه المصريون على محرك البحث "غوغل" عام 2023

أظهرت قائمة غوغل للموضوعات الأكثر بحثا لعام 2023 عن الشخصيات والأخبار وغيرهما من المواضيع التي بحث عنها المصريون.

وجاءت في المقدمة الفنانة جوري بكر وأبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، فيما اختفى من قائمة الشخصيات التي بحث عنها المصريون في 2023 الفنان محمد رمضان، أو ما يطلق عليه "نمبر وان"، وفق ما ذكره موقع "القاهرة 24" المصري.

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كما كشفت قائمة غوغل عن أبرز الأخبار التي بحث عنها المصريون في عام 2023 العام الذي يعد مليئا بالأحداث المختلفة، فمنها ما هو دولي خارج مصر، ومنها ما هو محلي.

وحسب قائمة غوغل تصدر البحث عن الحرب على غزة الأخبار التي بحث عنها المصريون رغم أن الحرب بدأت يوم السابع من أكتوبر 2023 وتستمر حتى الآن، ما يسلط الضوء على اهتمام المصريين بما يجري في القطاع.

وجاء بحث المصريين عن التعويم أو انخفاض قيمة الجنيه المصري في المركز الثاني في عمليات البحث خلال عام 2023.

وتابع المصريون بشكل دائم ومتواصل اجتماعات البنك المركزي المصري، وكذا الأخبار المتعلقة بصندوق النقد الدولي لمعرفة موقف الجنيه المصري من أي تعويم جديد قد يحدث.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري