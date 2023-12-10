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ألماس في مكنسة كهربائية وفندق "ريتز باريس" يعثر على خاتم ثمين مفقود

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ألماس في مكنسة كهربائية وفندق
Globallookpress
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قام موظفو فندق ريتز الفاخر في العاصمة باريس بالتحقق من محتويات مكنسة كهربائية والعثور على خاتم ألماس لنزيلة ماليزية قدمت بلاغا زعمت فيه أن خاتمها الماسي اختفى من غرفتها بالفندق.

وحالف الحظ موظفي الفندق، بحسب ما ذكرته صحيفة "لوباريزيان"، اليوم الأحد، وأن نزيلة ماليزية في الفندق قدمت بلاغا للشرطة يوم الجمعة الماضية تزعم فيه أن خاتمها الماسي اختفى من غرفتها.

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وبيّنت الصحيفة أن قيمة الخاتم تقدّر بأكثر من 800 ألف دولار.

إلى ذلك، لم يكشف فندق "ريتز باريس" تفاصيل حول الخاتم أو العميلة، لكنه قال إن موظفيه تمكنوا من العثور على الخاتم يوم الأحد.

وقال الفندق في بيانه: "بفضل عمليات التفتيش الدقيقة التي أجراها رجال الأمن في فندق ريتز باريس، تم العثور على الخاتم هذا الصباح في كيس مكنسة كهربائية".

واختتم: "عميلتنا سعيدة بهذه الأخبار".

المصدر: أ ب

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