مقتل امرأة روسية وابنتها بجريمة مروعة في بودروم التركية (فيديو)

أفادت وسائل إعلام بالعثور على جثة سيدة روسية وابنتها قتلتا بجريمة وحشية في مدينة بودروم التركية، والشبهات تحوم حول زوجها السابق الذي غادر تركيا مؤخرا.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد تم العثور على الجثتين في منطقة منتجع بودروم التركية ملفوفتين بملاءات ومقيدتين.

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وبحسب المعلومات الواردة، اختفت إيرينا دفيزوفا، التي تعيش في بودروم والمعروفة كوكيل عقارات، وابنتها منذ عدة أيام. حيث تقدم أقاربها بشكوى عن فقدانها بعد تعذر الاتصال بها وابنتها لعدة أيام، كما لاحظ المقربون منها بوجود دماء على الأريكة عند معاينتهم منزلها، فقاموا بإبلاغ شرطة منطقة بودروم.

ونتيجة التحقيقات تم العثور في طريق تافشانبورنو في إيتشملر، حيث تم العثور على جثتين ملفوفتين على منحدر شديد الانحدار بالقرب من الطريق".

وتم إرسال الجثث إلى مؤسسة الطب الشرعي في موغلا لإجراء تشريح أولي. ومن ناحية أخرى، تشير الشكوك ضد الزوج السابق للمرأة الذي كان على خلاف معها حول حضانة ابنهما حيث كسبت مؤخرا دعوى قضائية بحضانة طفلها.

المصدر: نوفوستي