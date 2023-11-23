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مذبحة الجيران.. مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان من عائلة واحدة في أنقرة (صور)

مجتمع

مذبحة الجيران.. مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان من عائلة واحدة في أنقرة (صور)
أرشيف
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قتل 5 أشخاص من عائلة واحدة بينهم طفلان برصاص بندقية أحد جيرانهم في العاصمة التركية أنقرة.

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وبحسب وسائل إعلام محلية، اندلع شجار ليلة أمس الأربعاء، بين جيران يعيشون في نفس المبنى بشارع باباتيا في منطقة مصطفى كمال بمنطقة سينجان.

على إثر ذلك، أطلق رجل يبلغ من العمر 72 عاما، النار على 5 أفراد من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 71 و11 عاما.

وانتقلت فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث فور إخطار سكان المبنى، وتم القبض على المشتبه به من قبل فرق إدارة شرطة منطقة سينجان. 

وأفادت التقارير الأولية بأن سبب الشجار بين الطرفين كان الضوضاء. وفتحت فرق الشرطة تحقيقا في الحادث.

مذبحة الجيران.. مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان من عائلة واحدة في أنقرة (صور)
مذبحة الجيران.. مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان من عائلة واحدة في أنقرة (صور)
مذبحة الجيران.. مقتل 5 أشخاص بينهم طفلان من عائلة واحدة في أنقرة (صور)

المصدر: "haberturk"

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