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تركيا.. ذئاب جائعة تجوب شوارع إسطنبول ودببة أولوداغ تهاجم المتنزهين (فيديو)

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تركيا.. ذئاب جائعة تجوب شوارع إسطنبول ودببة أولوداغ تهاجم المتنزهين (فيديو)
أرشيف
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تداول نشطاء فيديو لذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول، ومهاجمة دببة لم تتمكن من السبات المتنزهين في أولوداغ قرب مدينة بورصة.

وأظهرت اللقطات التي تم تسجيلها في الموقع الصناعي البيئي لمنطقة باشاك شهير، ذئبين جائعين يتجولان في الشارع، الأمر الذي أصابا المواطنين بالصدمة.

فكتب أحد النشطاء: "يبدو الوضع خطير للغاية"، وكتب آخر: "كل الناس جائعون في هذا البلد، فكيف للذئاب ألا تكون جائعة؟". وكتب مدون آخر: "ماذا سوف نرى أكثر من ذلك؟"، بينما قال آخر: "يكفي إلى هذا الحد!".

وهاجمت الدببة، التي لم تتمكن من السبات في جبل أولوداغ، أحد المراكز المهمة للسياحة الشتوية، في حي ساريالان بمنطقة فيزيركوبرو في محافظة سامسون التركية، بحثا عن الطعام.

وقام أحد الدببة، الذي لم يتمكن من العثور على طعام في الغابة، بمهاجمة المتنزهين. ولاحقا أعطاه أصحاب المطاعم في المنطقة الخبز.

تركيا.. ذئاب جائعة تجوب شوارع إسطنبول ودببة أولوداغ تهاجم المتنزهين (فيديو)

وتقضي الدببة فترة من 3 إلى 7 أشهر في حالة سبات، حيث تنام في نوفمبر أو ديسمبر حسب الموسم وتستيقظ بين مارس وأبريل.

لكن، لم تتمكن عائلة الدببة المكونة من 3 أفراد في أولوداغ ساريالان من النوم. فجاءت من الغابة إلى ساريالان للبحث عن الطعام.

وعندما لم تجد الدبة الأم الطعام، هاجمت المواطنين الذين كانوا يصورونها. وتم توثيق تلك اللحظات بكاميرات الهواة.

المصدر: "milliyet"+ زمان التركية

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