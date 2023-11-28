تركيا.. ذئاب جائعة تجوب شوارع إسطنبول ودببة أولوداغ تهاجم المتنزهين (فيديو)

تداول نشطاء فيديو لذئاب جائعة تتجول في شوارع إسطنبول، ومهاجمة دببة لم تتمكن من السبات المتنزهين في أولوداغ قرب مدينة بورصة.

وأظهرت اللقطات التي تم تسجيلها في الموقع الصناعي البيئي لمنطقة باشاك شهير، ذئبين جائعين يتجولان في الشارع، الأمر الذي أصابا المواطنين بالصدمة.

İstanbul Başakşehir'de aç kurtlar şehre indi.



İstanbul Başakşehir'de aç kalan kurtlar yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indi.#sondakika#istanbul#gazze

Kaynak: Aykırı VE İstanbul.bülteni pic.twitter.com/mJ3RUXbdyO — Gazete Sarıyer (@GazeteSariyer) November 27, 2023

فكتب أحد النشطاء: "يبدو الوضع خطير للغاية"، وكتب آخر: "كل الناس جائعون في هذا البلد، فكيف للذئاب ألا تكون جائعة؟". وكتب مدون آخر: "ماذا سوف نرى أكثر من ذلك؟"، بينما قال آخر: "يكفي إلى هذا الحد!".

Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar gezerken görüntülendi. pic.twitter.com/XpXIishiBC — Haber (@Haber) November 26, 2023

وهاجمت الدببة، التي لم تتمكن من السبات في جبل أولوداغ، أحد المراكز المهمة للسياحة الشتوية، في حي ساريالان بمنطقة فيزيركوبرو في محافظة سامسون التركية، بحثا عن الطعام.

وقام أحد الدببة، الذي لم يتمكن من العثور على طعام في الغابة، بمهاجمة المتنزهين. ولاحقا أعطاه أصحاب المطاعم في المنطقة الخبز.

وتقضي الدببة فترة من 3 إلى 7 أشهر في حالة سبات، حيث تنام في نوفمبر أو ديسمبر حسب الموسم وتستيقظ بين مارس وأبريل.

لكن، لم تتمكن عائلة الدببة المكونة من 3 أفراد في أولوداغ ساريالان من النوم. فجاءت من الغابة إلى ساريالان للبحث عن الطعام.

وعندما لم تجد الدبة الأم الطعام، هاجمت المواطنين الذين كانوا يصورونها. وتم توثيق تلك اللحظات بكاميرات الهواة.

Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar, kar yağışıyla birlikte yerleşim yeri olan Sarıalan'a kadar gelip yiyecek aradı. Ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi kar üstünde kendisini görüntüleyen günübirlikçilere saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. pic.twitter.com/4b5jD6Nvxs — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) November 27, 2023

المصدر: "milliyet"+ زمان التركية