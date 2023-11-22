التلغراف: متحف بريطاني يعلن أن إمبراطورا رومانيا "امرأة متحولة جنسيا"!

أعلن متحف نورث هيرتفوردشاير في هيتشن بإنجلترا، أن الإمبراطور الروماني إيلاجابالوس كان متحولا جنسيا، وفقا لتقرير نشرته "تلغراف" يوم الاثنين الماضي.

وكشف التقرير أنه تم الإشارة إلى إيلاجابالوس، الذي حكم من عام 218 ميلادي حتى اغتياله عن عمر يناهز 18 عاما، بالضمائر الأنثوية بناء على نصوص كتبها كاسيوس ديو، وهو مؤرخ روماني ادعى أن الإمبراطور طلب من عشاقه مناداته بـ "سيدة" وكان معتادا على وضع المكياج.

ووفقا للمؤرخ، كان الإمبراطور "يلقب بالزوجة والسيدة والملكة".

وكتب المؤرخ أيضا أن إيلاجابالوس طلب من الأطباء إجراء نوع من عملية تغيير الجنس عليه، ووعدهم بمبالغ كبيرة من المال مقابل ذلك.

ويحتوي المتحف على عملة معدنية تم سكها في عهد إيلاجابالوس، والتي تم استخدامها في المعارض التي تحمل موضوع LGBTQ (المثليين)، وقد تشاور مع جمعية LGBTQ الخيرية Stonewall، وجناح LGBTQ في النقابة العمالية Unison، لضمان أن "تكون العروض والدعاية والمحادثات محدثة وشاملة قدر الإمكان"، وفقا لـ"تلغراف".

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وتعليقا على هذا الموضوع، قال كيث هوسكينز، عضو المجلس الديمقراطي الليبرالي والعضو التنفيذي للفنون في مجلس "نورث هيرتس"، للصحيفة إن "إيلاجابالوس فضل بالتأكيد ضمير هي، وعلى هذا النحو، فهذا شيء نفكر فيه عند مناقشته في الأوقات المعاصرة".

وفي الوقت نفسه، أعرب بعض المؤرخين عن شكوكهم حول مصداقية ادعاءات كاسيوس ديو، حيث خدم الإمبراطور سيفيروس ألكسندر الذي خلف إيلاجابالوس.

وعلى سبيل المثال، استشهد التقرير برأي أندرو والاس هادريل، أستاذ الكلاسيكيات في كامبريدج، الذي قال إن الرومان "استخدموا اتهامات "السلوك الجنسي كامرأة" كواحدة من أسوأ الإهانات ضد الرجال".

وتم الحفاظ على القليل من الأدلة على عهد إيلاجابالوس باستثناء أعمال كاسيوس، على الرغم من أن المؤرخ نفسه اعترف بأنه قضى معظم الفترة ذات الصلة خارج روما، وكان عليه الاعتماد على معلومات غير مباشرة.

كما قام معاصر آخر، وهو هيروديانوس، بتأريخ فترة حكم الإمبراطور القصيرة الأمد، ولكن يقال إنه كان أقل تحيزا. وقد تم تأكيد كتاباته من قبل علماء العملات وعلماء الآثار.

المصدر: RT