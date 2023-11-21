بيع قبعة نابليون بونابرت بمبلغ قياسي بلغ 2.1 مليون دولار في مزاد بفرنسا

بيعت قبعة كان يرتديها نابليون بونابرت خلال فترة حكمه كإمبراطور فرنسي، بمبلغ قياسي بلغ 1.932 مليون يورو (2.1 مليون دولار) في مزاد علني في باريس.

وبدأت المزايدة في دار أوسينات للمزادات في فونتينبلو بباريس، الأحد 19 نوفمبر، وكان من المتوقع أن تباع القبعة بمبلغ يتراوح بين 600 ألف يورو (نحو 655 ألف دولار)، و800 ألف يورو (نحو 873 ألف دولار).

Après une longue bataille d'enchères, le chapeau de l'empereur Napoléon Ier a trouvé preneur pour 1 932 000 €, lors de la dispersion de la Collection Jean Louis Noisiez cet après-midi à Fontainebleau 🙌



Il s'agit d'un record mondial pour un chapeau de Napoléon Ier ! pic.twitter.com/CkUbwpQyYj — Osenat (@OsenatSVV) November 19, 2023

لكن القبعة الشهيرة بيعت بمبلغ 1.9 مليون يورو، أي نحو 2.1 مليون دولار، لمشتري لم يعلن عن هويته بعد.

وقال متحدث باسم الشركة إن السعر الذي تم التوصل إليه تجاوز مبلغ 1.884 مليون يورو المدفوع مقابل قبعات نابليون أخرى بيعت في عام 2014، والتي باعتها أيضا دار مزادات درووت.

VIDEO: A Napoleon I bicorne hat and some twenty other objects from the same collection are being exhibited in Paris ahead of their sale by the Osenat auction house on November 19. pic.twitter.com/kANmgnW0bf — AFP News Agency (@AFP) November 9, 2023

وهذه القبعة هي واحدة من 20 قبعة متبقية من أصل 120 يعتقد أن القائد العسكري الفرنسي امتلكها خلال فترة حكمه في القرن التاسع عشر.

ويُعتقد أن سعر البيع قد تضخم بسبب الضجة التي أحاطت بإصدار فيلم السيرة الذاتية لريدلي سكوت عن نابليون هذا الشهر، من بطولة خواكين فينيكس.

وكان نابليون يرتدي قبعاته بشكل جانبي ليسهل اكتشافه في المعركة، لأنها تميزه عن الضباط الآخرين الذين كانوا يرتدون قبعاتهم متجهة للأمام.

وقال بيير أوسينات، رئيس دار أوسينات للمزادات، إن القبعة يمكن تمييزها من خلال "شارات القبعة"، وهي مجموعة من الأشرطة ذات الألوان المميزة التي يقال إن نابليون أضافها بنفسه في عام 1815 عندما كان مسافرا عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أنتيب من منفاه في إلبا، ما أدى إلى عودة مؤقتة إلى السلطة قبل هزيمته في نهاية المطاف في واترلو.

المصدر: ذي غارديان