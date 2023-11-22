رئيسة جورجيا تعثر على كلبها الضائع!

أعلنت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، أنه تم العثور على كلبها الذي فقد اليوم الثلاثاء، في تبليسي.

وكتبت زورابيشفيلي في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي" تم العثور عليه! شكرا للجميع!".

وكانت الرئيسة الجورجية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن فقدان كلبها الذي يدعى جمبورا وسط العاصمة الجورجية تبليسي، ودعت الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل معها في حال العثور عليه.

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وفي أبريل 2019، نشرت زورابيشفيلي لأول مرة على شبكات التواصل الاجتماعي صورة للكلب المذكور الذي كان عمره سبعة أشهر حينها، وقالت إنها عثرت عليه في منطقة كاخيتي خلال إحدى الحملات الانتخابية، وأطلقت عليه اسم جمبورا، وظهرت عدة مرات وهي تتمشى مع حيوانها الأليف بالقرب من مقر إقامتها في العاصمة الجورجية.

المصدر: تاس