نيوزيلندي يحطم رقما قياسيا عالميا في رياضة القفز بالحبال

حطم النيوزيلندي مايك هيرد، الرقم القياسي العالمي اليوم الأربعاء، لأكبر عدد من القفزات بالحبال خلال 24 ساعة بعد قيامه بإجمالي 941 قفزة من فوق جسر ميناء أوكلاند.

وأفادت قناة "إيه بي سي نيوز" أن الرياضي النيوزيلندي مايك هيرد، (41 عاما) قفز 941 مرة من فوق جسر في يوم واحد، ليحقق بذلك رقما قياسيا عالميا، وتبرع بالجائزة المالية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

وحطم مايك هيرد، الرقم القياسي السابق البالغ 765 قفزة والذي سجله الفرنسي فرانسوا ماري ديبون، في اسكتلندا العام الماضي.

يشار إلى أنه بعد تسجيل الرقم القياسي العالمي الجديد في هذه الرياضة، تحصل النيوزيلندي على 8.6 ألف دولار نيوزيلندي (8.1 ألف دولار أمريكي). وتم التبرع بها إلى الجمعيات الخيرية لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية.

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المصدر: "إيه بي سي نيوز"