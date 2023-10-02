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مزارعون أمريكيون يكافحون الخنازير البرية على طريقة أفلام هوليوود (فيديو)

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مزارعون أمريكيون يكافحون الخنازير البرية على طريقة أفلام هوليوود (فيديو)
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أعلن ثلاثة مزارعين أمريكيين الحرب على الخنازير البرية التي تدمر محاصيلهم الزراعية، واستخدموا في ذلك بنادق رشاشة حربية تم تثبيتها على شاحنة.

تلتهم الخنازير البرية المحاصيل وتتلفها، خاصة أن أعدادها أصبحت خارج السيطرة بسبب تكاثرها السريع، خاصة في مناطق لا يوجد ما يكفي من الحيوانات المفترسة الطبيعية لتقلل من خطرها.

دفع ذلك 3 مزارعين من تكساس، إلى التصدي لقطاع الخنازير بطريقة وحشية، مستخدمين رشاشات طائرات الهليكوبتر.

ووثق المزارعون عملية القضاء على قطاع الخنازير ونشروها على شبكات التواصل الاجتماعي، بطريقة تبدو أقرب إلى أفلام الأكشن.

المصدر: وكالات

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