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الشرطة: جرحى في اصطدام بين قطارين في اسكتلندا

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الشرطة: جرحى في اصطدام بين قطارين في اسكتلندا
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جُرح كثر في اصطدام بين قطارين في محطة "أفيمور" في شمال اسكتلندا اليوم الجمعة، بحسب ما أفادت به الشرطة المحلية.

وجاء في بيان لشرطة اسكتلندا: "تم نقل شخصين إلى مستشفى ريغمور. وتتم معالجة ركاب آخرين في الموقع والتحقيقات جارية".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الحادث وقع في محطة السكك الحديدية "أفيمور" في الساعة 7.10 من مساء يوم الجمعة.

بدوره، قال متحدث باسم خدمة الإطفاء والإنقاذ الاسكتلندية: "أرسلنا 8 أجهزة إلى مكان الحادث، حيث عمل رجال الإطفاء على دعم الشركاء هناك، وتم علاج 3 جرحى في مكان الحادث ولم يتطلب الأمر نقلهم إلى المستشفى".

المصدر: أ ف ب + سكاي نيوز

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