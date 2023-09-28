شابة تتناول الحلوى "الأكثر حموضة في العالم" وردة فعلها الصادمة تثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو يوثق تأثير نوع من الحلوى وصف بأنه "الأكثر حموضة في العالم" على فتاة قامت بتناول قطعة منه.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهرت فيه فتاة محجبة تجلس داخل سيارتها ومعها عددا من "الحلوى الحامضة"، حيث قالت: "تبدو خطيرة جدا كأنها مصنوعة من الزجاج أو الخرسانة".

وعقب تناولها قطعة من هذه الحلوى، دخلت الفتاة في نوبة من الهلع والصراخ، وقامت الفتاة بعمل حركات لا إرادية، فيما تغيرت ملامح وجهها بالكامل وبصقت القطعة، وظلت تتحرك في كل الاتجاهات بكامل جسدها داخل سيارتها.

وعقب أن استعادت توازنها من جديد، أوضحت الفتاة قائلة: "الحلوى كعامود معدني في الجزء الخلفي من حلقي".

فتاة تقوم بتجربة أكثر حلوى حامضة في العالم 😧! pic.twitter.com/MhLE45Ezmn — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 28, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو، حيث حذر بعضهم من طعمها، وتفاجأ البعض من تأثيرها، فيما أخذ البعض المقطع بطرافة.

وقال أحدهم معلقا: "هذه الحلاوة الموت الاسود تأثر على الاعصاب لمدة 10 ثواني انتبهوا منها"، وأضاف آخر: "شفيها ترجف كذا؟"، بينما علق أحدهم قائلا: "هههههه هذي مو حلى حامضة، هذي حلوى أخرج يا عدو الله".

المصدر: RT