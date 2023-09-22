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النساء الصينيات يلصقن سرة مزيفة على البطن لتبدو أرجلهن أطول

متفرقات

النساء الصينيات يلصقن سرة مزيفة على البطن لتبدو أرجلهن أطول
السرة الطبيعية والمزيفة
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 انتشرت بين النساء الصينيات وعلى نطاق واسع ظاهرة لصق سرة مزيفة على بطونهن من أجل إطالة أرجلهن بصريا.

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وتشير Oddity Central إلى أن السرة المزيفة تلصق على البطن أعلى ببضعة سنتمترات من السرة الطبيعية  المخفية تحت التنورة أو البنطلون. وبهذه الطريقة يخلقن تأثيرا بصريا، حيث تبدو أجسادهن أقصر وأرجلهن أطول. وقد انتشرت هذه الخدعة على نطاق واسع بحيث اضطر منتجو هذه الملصقات إلى العمل ساعات إضافية من أجل تلبية الطلبات.

وتقول امرأة تستخدم اللصقة المزيفة: "اللصقة تبدو طبيعية تماما".

النساء الصينيات يلصقن سرة مزيفة على البطن لتبدو أرجلهن أطول

ويعتقد بعض الخبراء في الصين أن هذه الشعبية غير المتوقعة لهذا الاتجاه هي بفضل الطب الصيني التقليدي، حيث يعتقد المعالجون الشعبيون أن الجزء السفلي من البطن يجب أن يبقى دافئا من أجل الحفاظ على الصحة العامة للجسم.

وتقول إحدى النساء: "من الصعب رفع هذه اللصقة. بالإضافة إلى ذلك لا تعكس الضوء ومقاومة للماء ويمكنني اعتبارها انجح ابتكار في عام 2023".

المصدر: BUGAGA.RU+ gazeta.ru  

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