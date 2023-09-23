فنانة مصرية شهيرة تلجأ للقضاء بعد الاستيلاء على أرباح حسابها في "إكس"

لجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب للقضاء رسميا بشكوى قيام آدمن حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) بالاستيلاء على أرباحها من هذا الحساب بعد أن حوله لحساب "بيزنس" وبدأ بجني الأرباح منه.

تقدمت الفنانة المصرية المعروفة شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المدعو محمد الشاعر، وذلك بعد ما استولى على أرباح حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

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وتضمن البلاغ الذي تقدم به محامي الفنانة وحمل رقم 54407 سنة 2023، بأن موكلته تمتلك صفحة على "إكس" باسم "sherine abd-wahab" وداخل الصفحة "حساب" (أكونت) خاص بالأرباح، ويتم استخدام هذا الـ"أكونت" من خلال شخص واحد فقط هو الأدمن ولا يمكن تغييره إلا من خلاله.

وذكر محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب في بلاغه أن المشكو في حقه، محمد أسامة محمود حسنين الشاعر، وشهرته محمد الشاعر، بوصفه الأدمن للصفحة المملوكة للفنانة شيرين عبدالوهاب، كان قد أنشأ حساب "بيزنس" على الصفحة وعمد إلى تفعيله على رقم حسابه البنكي الخاص به.

وأكد المحامي أن كل هذا تم دون موافقة أو إذن كتابي من مالكة الصفحة، ومن ثم فإن المشكو في حقه قد "تحصّل على جميع الأموال والأرباح العائدة من خلال المشاهدات لصفحة الشاكية".

وتابع البلاغ أن المشكو في حقه أضرّ بالشاكية واستغل الصفحة لصالحه وحوّل الأرباح لصالحه، وأن الفعل الذي اقترفه يعد مكونا لجريمتي النصب وخيانة الأمانة.

إلى ذلك، طالبت عبدالوهاب من خلال بلاغ محاميها بفتح تحقيق قضائي حفاظا على كافة حقوقها وحرصا على أموالها وحتى لا تستخدم الوسائل الإلكترونية الحديثة للاستيلاء على الأموال.

وفي تصريحات تلفزيونية له قبل حوالي 3 أسابيع، قال المحامي حسام لطفي إن الفنانة خسرت مليون دولار بسبب هذه السرقة وذلك نتيجة وثوقها بشخص عمل كمدير لأعمالها فترة من الزمن، إلا أنه استولى على قنواتها في هذه المواقع وعوائدها.

المصدر: القاهرة 24