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في مشهد طريف.. قرد يسرق نقابا ويحاول ارتداءه في السعودية (فيديو)

متفرقات

في مشهد طريف.. قرد يسرق نقابا ويحاول ارتداءه في السعودية (فيديو)
AP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقرد يحاول ارتداء نقاب على وجهه بعدما قام بسرقته في إحدى المناطق السعودية.

وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر القرد وهو يحاول لبس النقاب أكثر من مرة، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فقام بتركه على الحاجز الخرساني الذي يقف عليه.

وتفاعل النشطاء في منصة "إكس" مع مقطع الفيديو، حيث أخذوا الفيديو بفكاهة، وعلق أحدهم قائلا: "زين يستر نفسة"، وأضاف آخر: "يدري انه ع الوجه"، مع وجه ضاحك.

يذكر أن المناطق الجنوبية في السعودية ومدينة الطائف والقرى المجاورة لها تعاني من انتشار القرود بأعداد كبيرة، فيما تم وضع كاميرات مراقبة في الأماكن السياحية بعدة مناطق بالمملكة، لمواجهة انتشار قرود البابون، وفرض غرامات بحق كل من يقوم بإطعامها.

المصدر: RT

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