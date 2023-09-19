اصطياد سمكة استوائية في أحد البحار الشمالية الروسية

تم اصطياد سمكة سرغان الاستوائية وهي سمكة تعيش قبالة الساحل الغربي لإفريقيا وجنوب أوروبا، في البحر الأبيض بمنطقة أرخانجيلسك الشمالية الروسية.

أفادت بذلك الخدمة الصحفية لمحمية "كينوزيرسكي"القومية الشمالية الروسية.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية للمحمية:" عثر على سمكة استوائية يطلق عايها "سرغان" في منطقة " أونيجا بوموري" ( Onega Pomorie ) الشمالية بالقرب من قرية لوبشينغا، وهاجرت السمكة ألأوروبية الإفريقية من المياه الجنوبية البعيدة، إلى البحر الأبيض الروسي.

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يذكر ان سرغان ( Sargan) أو "رمح البحر" هي سمكة بحرية ذات جسم ضيق ممدود وفك طويل يشبه منقار الزاحف المجنح.

ويمكن اكتشاف أسماك سرغان في البحر الأسود وبحر البلطيق. ولكن، كما أشار عالم الأسماك في المحمية القومية غينادي دفوريانكين، فإن ظهورها في البحر الأبيض الشمالي يعد ظاهرة استثنائية. ومن الواضح أن تيار الخليج ( Gulf Stream ) هو الذي جلب الأسماك إلى بحر بارنتس، ثم ضاعت ببساطة، وبعد تجوال طويل انتهى بها الأمر قبالة ساحل المحمية القومية الروسية الشمالية. والآن تتم دراسة الأسماك في المختبر.

يذكر أن محمية "Onega Pomorie" تم إنشاءها عام 2013. وتقع المحمية في شبه جزيرة أونيجا، ويحيط بها خليجا أونيجا ودفينا في البحر الأبيض، وقد تم إنشاؤها للحفاظ على الغابات القديمة (التايغا الشمالية) والحفاظ على نمط الحياة التقليدية للبحر الأبيض. وفي عام 2016 تم إدراجها على محمية "كينوزيرسكي" القومية.

المصدر: تاس