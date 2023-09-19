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سكان دولة تغرق في المحيط يريدون إعداد نسخة رقمية عن بلادهم

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سكان دولة تغرق في المحيط يريدون إعداد نسخة رقمية عن بلادهم
slanews.ru
صورة أرشيفية
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أعلنت سلطات دولة توفالو في المحيط الهادئ أن البلاد ستستمر في الوجود حتى لو اختفت جزرها تحت ماء المحيط.

أفادت بذلك صحيفة RNZ.

سكان دولة تغرق في المحيط يريدون إعداد نسخة رقمية عن بلادهم
nvslvg.com
صورة أرشيفية

وقال وزير الخارجية السابق للبلاد، سيمون كوفي، إن مثل هذا البند قد ظهر في دستور الدولة، أو بالأحرى فإن توفالو ستبقى إلى الأبد، على الرغم من احتمال فقدان أراضيها المادية. ووصف سيمون كوفي توفالو بأنها أول دولة في العالم تُعرف نفسها بهذه الطريقة. وأضاف أن هذه الصياغة للقضية تعكس ثقافة الشعب وتاريخه وروحه.

وقال الوزير السابق:" إنه جزء من هويتنا، ونحن نريد أن يستمر ذلك".

يذكر أن توفالو تقع على جزر بولينيزيا المرجانية في المحيط الهادئ، ويسكنها 12000 نسمة. وتبلغ مساحة الجزر الأربع التي تشملها الدولة 25 كيلومترا مربعا. وتغرق البلاد تدريجيا وتختفي تحت الماء بسبب ارتفاع منسوب المحيط المائي العالمي، وقد أعلن سكان الدولة عن رغبتهم في إعداد نسخة رقمية من البلاد.

المصدر: تاس

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