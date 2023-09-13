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في مصر والإمارات وسويسرا.. كم راتبا شهريا تحتاج لشراء هاتف آيفون 15؟

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في مصر والإمارات وسويسرا.. كم راتبا شهريا تحتاج لشراء هاتف آيفون 15؟
AFP
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كشفت شركة "آبل" عن هاتفها الجديد "آيفون 15" أمس الثلاثاء، والذي تبدأ أسعاره من 799 دولارا، فكم من الوقت تحتاجه لتأمين ثمن الهاتف من متوسط الدخل الشهري للدولة التي تعيش فيها؟

وفقا لتقرير "World Of Statistics"، فإن العامل في مصر يحتاج إلى راتب أكثر من 8 أشهر للحصول على هاتف "آيفون 15 برو ماكس"، أي نحو 1370 ساعة عمل خلال أكثر من 8.2 شهر، بمعدل 40 ساعة عمل أسبوعيا.

وبالمقارنة، يمكن لمواطن في الإمارات شراء 3 أجهزة "آيفون 15 برو ماكس" براتب شهر واحد، حيث تحل الإمارات في المركز الرابع عالميا من حيث قدرة الفرد على الشراء، وفقا للقائمة المختصرة التي أعدتها شركة البيانات.

أما المواطن في سويسرا، فيمكنه شراء 5 أجهزة "آيفون 15 برو ماكس"، براتب شهر واحد فقط.

المصدر: RT

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