مغن شعبي يشعل غضبا واسعا في المغرب بأغنية "يا عمي الزلزال" (فيديو)

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وثق فنانا مغربيا يردد أغنية "يا عمي الزلزال"، جدلا وسخطا كبيرين في المملكة التي تعيش على وقع زلزال مدمر راح ضحيته قرابة 3000 شخص.

ويظهر الفيديو مغنيا مغربيا يدعى عادل المدكوري مع فرقة موسيقية وهو يردد كلمات "عمي الزلزال".

وحسب إعلان نشرته الصفحة الرسمية "Villa Gatsby By MM Lounge" فقد أحيى المغني المغربي الحفل يوم 8 سبتمبر 2023 وهي الليلة التي وقع فيها الزلزال.

وأثارت تلك الأغنية استياء وغضبا واسعا من رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وفي الثامن من سبتمبر 2023، ضرب زلزال بقوة 7 درجات عدة مناطق في المغرب، كان مركزه منطقة الحوز.

وأعلنت الداخلية المغربية الثلاثاء أن الحصيلة الجديدة غير النهائية للوفيات الناجمة عن الزلزال الذي ضرب البلاد، بلغت 2901 شخص فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

وتواصل السلطات جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الزلزال، وفتح الطرق التي تضررت، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي