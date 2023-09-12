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تحذير أوروبا من "غزو" مدمر

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تحذير أوروبا من
Globallookpress Giovanni Guarino/imageBROKER.com
النمل الناري
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وفقا للصحفي باتريك باركهام كاتب عمود في صحيفة الغارديان يمكن أن ينتشر النمل الأحمر الناري بسرعة كبيرة في جميع أنحاء أوروبا و"يغزو" المدن الأوروبية الكبيرة.

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ويقول: "إن للنمل الناري الأحمر Solenopsis invicta إبرة قوية، ويمكنه تدمير المحاصيل الزراعية وإتلاف الأجهزة الكهربائية بما فيها السيارات وأجهزة الكمبيوتر".

ووفقا له، هذا النمل ترسخ فعلا في إيطاليا ويمكنه بسرعة "الاستيلاء" على أوروبا بسرعة بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. لذلك فإن انتشار هذا النمل سيصاحبه انخفاض خطير في التنوع النباتي والحيواني المحلي.

ويقول: "يعتبر النمل أحد أكثر أنواع الحشرات تدميرا ويمكنه بسرعة تشكيل "مستعمرات فائقة" فيها عدة ملكات. وتتغذى هذه المستعمرات على اللافقاريات والفقاريات الأكبر حجما وتدمر النباتات وتزيح النمل المحلي والحشرات والحيوانات العشبية".

تحذير أوروبا من النمل الناري الأحمر

ووفقا له، الظروف المناخية الحالية في المدن الأوروبية الكبيرة مثل لندن وباريس وروما وبرشلونة ملائمة للنمل الناري الأحمر.

ويشير الكاتب، إلى أن أستراليا أنفقت أكثر من 200 مليون جنيه استرليني للقضاء على هذا النوع من النمل ولكنها فشلت في القضاء عليه تماما.

المصدر: نوفوستي

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