"هالك الروسي" يحطم رقما قياسيا جديدا في جر سيارة تزن 2 طن على منحدر جبلي (صور)

حطم الروسي سيرغي أغادجانيان الملقب بـ"هالك الروسي" رقما قياسيا جديدا في جر سيارة تزن 2 طن بواسطة الحبل على منحدر جبلي بارتفاع وصل إلى 44.4 مترا لأول مرة في سجل هذه الرياضة الوطنية.

وترافقت جهود "هالك الروسي" في تحطيم الرقم مع تمزيقه 4 من الأكياس الحرارية الطبية عن طريق نفخها بالهواء من رئتيه، ليسجل بذلك رقما جديدا من نوعه في هذه الرياضة الوطنية بحسب ما ذكره زميله ديفيد شامي وهو بطل العالم في مسابقة أقوى رجل في روسيا عام 2022.

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وأشار إلى أن العملية استغرقت بكاملها 2 دقيقة و17 ثانية، ووفقا لشامي، فإن مثل هذه المهمة تعتبر صعبة للغاية ولا تصدق وذلك ليس فقط من وجهة نظر الناس العاديين، وإنما من وجهة نظر الرياضيين من أصحاب الخبرة.

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وأكد أنه توجب على آغادجانيان التغلب على قوانين الفيزياء من أجل جر المركبة إلى أعلى الجبل، وبذل جهدا بدنيا هائلة. وفي الوقت نفسه، أكد الرياضي أن نفخ الوسادات الحرارية أثناء عملية جر السيارة جعل هذه المهمة "خيالية وتفوق الواقع".

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يشار إلى أن هذا الحدث تم في كيسلوفودسك بإقليم في ستافروبول، وتم تسجيل الرقم القياسي من قبل الاتحاد الدولي للرجل القوي World Strongman.

المصدر: نوفوستي