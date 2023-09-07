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السعودية.. رياح شديدة تعصف في سوق شعبي شهير وتتسبب في أضرار (فيديو)

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السعودية.. رياح شديدة تعصف في سوق شعبي شهير وتتسبب في أضرار (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاحتماعي بالسعودية مقطع فيديو يظهر تضرر البسطات في سوق الخميس الشعبي الأسبوعي في محافظة العارضة بمنطقة جازان جراء الرياح الشديدة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر المواطنون وهم يحاولون حماية ما يستطيعون من البضائع من ملابس وغيرها مما يتم بيعه داخل السوق حتى لا تتطاير وتفسد بفعل الرياح الشديدة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مفطع الفيديو، حيث أعربوا عن أسفهم لهذا الضرر، متمنين من الله أن يعوض المتضررين.


وكان المركز الوطني للأرصاد في السعودية قد كشف عن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وغيرها من المناطق بالمملكة .

المصدر: RT

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