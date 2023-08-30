مصر.. سمية الخشاب تسخر من طلاق أحمد سعد وزوجته وتحذف التغريدة

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة غامضة للجمهور، وذلك بعد طلاق طليقها الفنان أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني، وتصدرهما تريند غوغل.

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واستعانت الفنانة سمية الخشاب بمشهد لها من مسلسل ريا وسكينة، ونشرته عبر حسابها الشخصي على موقع إكس، تويتر سابقا، إذ ظهرت في الفيديو وهي تقول يا لهوي! ثم تبدأ في الرقص.

وبعد دقائق معدودة، حذفت سمية الخشاب الفيديو من حسابها الشخصي على موقع إكس، وسط تفاعل كبير من الجمهور على هذه التغريدة.

وسبقت وأعلنت مصممة الأزياء علياء بسيوني، انفصالها عن الفنان أحمد سعد بعد زواج دام لمدة عامين، وذلك من خلال نشرها استوري عبر حسابها على إنستغرام، إذ كتبت: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناء على رغبته.

وأضافت: حابة أشكر أحمد جدا على أصله الغير طيب ومعدنه السئ وحابه اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي.

وتابعت علياء بسيوني: وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابه إنه ينتهي.. شكرًا على توقيتك الجميل وأنا قاعدة ببنتي 3 أيام وأنت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجات وبعدها شغلك.

سبق وتحدثت الفنانة سمية الخشاب عن انفصالها عن الفنان أحمد سعد، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية سابقة، إذ قالت: اتجوزته غلطة وأكبر غلطة عملتها في حياتي ومسمعتيش كلام أهلي.. وبعتذر لنفسي وللناس اللي نصحوني وأنا مسمعتش كلامهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية