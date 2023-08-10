ماسك يستبدل المنازلة ضد زوكربيرغ بـ "فكرة أفضل"

أفادت صحيفة Business Insider بأن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، وافق على إجراء "مناظرة خيرية" مع رئيس "ميتا" مارك زوكربيرغ، بدلا من النزال.

وطرح هذه الفكرة أمين مؤتمر تيد، كريس أندرسون.

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وقال ماسك: "هذه فكرة أفضل، مناظرة داخل حلبة المصارعة حول كيفية بناء مستقبل مذهل".

وأضاف: "سيكون هذا مثل قتال حقا. سنتمكن أيضا من التعبير عن إعجابنا بأولئك الذين قاتلوا (بالكلمات) في الماضي من أجل القضايا الخيرة".

والبديل الذي اقترحه أندرسون مشابه لما اقترحته والدة رجل الأعمال، ماي ماسك، في وقت سابق. حيث قالت حينها : "مجرد مناوشات لفظية. ثلاثة أسئلة لكل منهما. وصاحب الإجابة الأكثر دعابة يفوز. من يوافق؟".

المصدر: غازيتا. رو