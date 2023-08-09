ماسك "النسخة الصينية" يطرح زوكربيرغ أرضا.. فيديو حصد ملايين المشاهدات..

لفت شاب صيني أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي للشبه الكبير بينه وبين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي قال مؤخرا إنه يرغب بلقائه إذا كان حقا يشبهه.

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وحصدت فيديوهات الصيني "ييلونغ ما" عبر تطبيق "تيك توك" ملايين المشاهدات، خاصة الفيديوهات الأخيرة التي نشرها بخصوص النزال المرتقب بين عملاقي وادي السيليكون، إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ.

وشارك "ييلونغ ما" مقاطع طريفة يظهر فيه يرتدي زوجا من قفازات الملاكمة، مقابل رجل يرتدي على رأسه صندوقا يحمل صورة زوكربيرغ.

وطغى الطابع الكوميدي على الفيديو، حيث طرح "ماسك الصيني" الشخص الذي يمثل دور مالك شركة "ميتا" أرضا، بينما كانت تسمع أصوات آهاته.

ورغم الإعجاب الكبير الذي حصل عليه الشاب، إلا أن فئة كبيرة من النشطاء اتهموه باستخدام تقنية "deepfake" لتحويل ملامح وجهه إلى إيلون ماسك على الكاميرا، فيما غرد ماسك نفسه: "أود مقابلة هذا الرجل (إذا كان حقيقيا)، مضيفا: "من الصعب معرفة التزييف العميق هذه الأيام".

وفي وقت سابق، أعلن مالك منصة "X" أن معركته المحتملة مع زوكربيرغ سيتم بثها على موقعه للتواصل الاجتماعي، المعروف سابقا بـ"تويتر".

وأحدثت المعركة المنتظر ضجة كبرى خلال الفترة الماضية، وليس معروف بعد ما إذا كانت ستحصل حقا أم هي مجرد مزحة.

ونشبت مؤخرا خلافات بين مارك زوكربيرغ وإيلون ماسك، بسبب "ثريدز" الذي أطلقته "ميتا" ليكون منافسا لمنصة "X".

واتهم ماسك زوكربيرغ بالسرقة الأدبية، وقال إن الصراع بينهما قد أصبح شخصيا في تلميح له بالقتال الشخصي والنزال. وأضاف أن تحديه زوكربيرغ للقتال لا يزال قائما: "أراك في حلبة النزال".

المصدر: RT