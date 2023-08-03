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رجل "يقتحم" متجر آبل برافعة شوكية مسروقة! (فيديو)

متفرقات

رجل
© Twitter / klotsson
رجل "يقتحم" متجر آبل برافعة شوكية مسروقة
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اختطف رجل مجهول رافعة شوكية من موقع بناء وأخذها في رحلة برية عبر وسط مدينة لوس أنجلوس، فاصطدمت بالعديد من المباني، بما في ذلك متجر آبل في برج Theatre التاريخي.

وقع الحادث حوالي الساعة 7 مساء الثلاثاء. وتم تسجيل جزء من هذا الهياج بالفيديو، حيث قال شهود عيان إن المشتبه به سرق على ما يبدو السيارة من موقع بناء بالقرب من شارع 8 وشارع برودواي.

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واصطدم المشتبه به أولا بمتجر آبل في 802 ساوث برودواي، ثم حاول الفرار من مكان الحادث على صوت بوق شاحنة الرفع، وفقا للقطات الدرامية التي تمت مشاركتها على موقع X (المعروف سابقا باسم "تويتر").

ثم انزلقت السيارة في الشارع الثامن باتجاه شارع هيل، قبل أن تصطدم بمبنى آخر، حيث تم اعتقال السائق في النهاية.

ويظهر مقطع فيديو آخر المدخل المحطم للمبنى، لكن الحجم الكامل للدمار لم يتضح على الفور. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأكدت إدارة شرطة لوس أنجلوس أن أحد المشتبه بهم هو رهن الاحتجاز لديها، لكن لم يتم كشف هويته ولا تزال دوافعه غير واضحة.

المصدر: RT

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