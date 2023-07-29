الكشف عن معظم الأشياء غير الصحية في مطبخك وكيفية تنظيفها!

من المحتمل أن هناك أشياء لا حصر لها في مطبخك تبدو نظيفة، لكنها في الواقع قذرة.

مقابض الأبواب والأزرار

يمكن أن تكون الأزرار والأقراص الموجودة على أجهزة المطبخ الخاصة بك بمثابة مهرجان للجراثيم.

وتقول دانييل ميسون، مصممة محتوى التنظيف - أو 'cleanfluencer' - التي تنشئ برامج تعليمية ومقاطع فيديو على "تيك توك" و"إنستغرام": "غالبا ما يتجاهل الناس تنظيف هذه المناطق من المطبخ. في معظم الأوقات، لا يعتقدون أن الأمر مهم، ولكن نظرا لأنك تتعامل بشكل شائع مع اللحوم النيئة والطعام، فمن المهم للغاية الحفاظ على هذه المناطق نظيفة، بسبب التلوث المتبادل. قم دائما بالتطهير بقطعة قماش".

قطع القماش

تقول ميسون: "أترك قماشي دائما لينقع في المُبيض قبل الذهاب إلى الفراش كل ليلة. وهذا يتيح بداية جديدة في الصباح بدون بكتيريا. تأكد أيضا من استبدال القماش - أود أن أقترح واحدة جديدة كل أسبوعين، مع الاستمرار في التبييض كل ليلة. وتأكد من أنك لا تستخدم هذه القماش على أي شيء آخر غير المطبخ، لأنك لا تريد التلوث المتبادل".

الإسفنج

تؤكد ميسون أن الإسفنج غير صحي، لأنه رطب باستمرار ويمكن أن يحمل الإشريكية القولونية.

وتقول: "يميل الناس إلى عدم استخدام الإسفنج، لأنه يحمل الكثير من الجراثيم، وحتى وضعها في الميكروويف لن يقتلها جميعا".

وأضافت: "تجنب الإسفنج قدر الإمكان".

مجففات الأطباق

قد لا يتم تغيير مناشف الصحون ومناشف الشاي في أي مكان قريب بما فيه الكفاية.

يجب أن يكون لديك واحدة لكل يوم من أيام الأسبوع، لأنها تحمل الكثير من البكتيريا والجراثيم، والتي تنتشر في جميع أنحاء المطبخ.

وتقول: "إذا كنت تجفف الأواني والمقالي، ثم تمسح أسطحك، فهذا ليس جيدا".

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ألواح تقطيع

يمكن أن تكون ألواح التقطيع - وخاصة الألواح الخشبية - ملاذا للبكتيريا.

وتنصح ميسون "يجب أن يكون لديك لون مختلف لأنواع مختلفة من الطعام، لون للحوم والفواكه والأطعمة الأخرى. وأفضل طريقة لتنظيفها هي في غسالة الأطباق، حيث أنه من الجيد التخلص من جميع الجراثيم بسبب الحرارة العالية جدا. وإذا كنت لا تحب غسالة الأطباق، فقم بغلي الماء واترك ألواح التقطيع لتنقع فيها".

ومن الأفضل تجنب ألواح التقطيع الخشبية تماما، لأن طرق التنظيف هذه قد تتلفها.

حوض المطبخ

إنه مكان مناسب للبكتيريا والأوساخ. تم العثور على ميكروبيوم مميز في الأحواض.

وكُشف عن وجود مجتمعات ميكروبية تهيمن عليها مجموعة من البكتيريا تسمى Proteobacteria. وتشمل هذه الشعبة مسببات الأمراض مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، والتي يمكن أن تسبب مرضا خطيرا، كما تشارك ميسون.

وقالت: "تعلمت دائما ألا أغسل يدي في الحوض أبدا، وألا أسقط المياه القذرة في الحوض أبدا. أنت تغسل أكوابك وأطباقك في الحوض وتحضر الطعام، لذلك يجب أن تظل نظيفة دائما، ولا يجب أن يلوث ذلك أي شيء من خارج المطبخ. على سبيل المثال، لا تغسل أرضياتك أبدا وتضع الماء المتسخ في حوض مطبخك، بل قم برميها دائما في المرحاض".

كيف يمكنك تنظيف حوضك ومصارفك من الداخل؟

تعتبر صودا الخبز والخل أفضل طريقة لتنظيف الحوض أو التبييض، لكن يجب أن تكون حذرا مع المبيض، حيث يمكن أن يبقى في قاع الحوض، اعتمادا على المادة المصنوعة منه.

الثلاجة

نظّف [ثلاجتك] بعمق كل شهرين. التنظيف العادي - مسح الأرفف - يجب أن يتم كل يومين بالماء والصابون.

وتتابع ميسون قائلة: "بالنسبة لأي روائح كريهة، استخدم صودا الخبز التي تمتص الرائحة من الثلاجة. الثلاجة هي أرض خصبة للسالمونيلا والإشريكية القولونية والبكتيريا الأخرى".

أحواض القمامة

يمكن أن يكون المكان الذي ترمي فيه نفاياتك أرضا خصبة للجراثيم.

تأكد من إبقاء صناديق القمامة [في الهواء الطلق] بعيدا عن منزلك، وتأكد من إفراغها بمجرد امتلائها.

المصدر: ديلي ميل