تعدد المهام لدى النساء قد يعرضهن للسقوط على الدرج أكثر من الرجال!

قد تكون النساء أفضل في تعدد المهام من الرجال - ولكن هذه السمة قد تعرضهن لخطر السقوط على الدرج.

وتشير الأبحاث إلى أن الشابات أكثر عرضة بنسبة 80% للإصابة بعد سقوطهن على السلالم مقارنة بالشباب.

ووجد الباحثون الذين صوروا 2400 شخص بالغ دون سن الأربعين وهم ينزلون على الدرج، أن النساء كن على الأرجح في محادثة مع شخص ما، ما قد يشتت انتباههن عن مشاهدة خطوتهن.

وكان من المرجح أيضا أن يكنّ يحملن شيئا ما، مثل القهوة أو الحقيبة أو قطعة من الملابس، ما يجعل من الصعب التمسك بشيء ما عند التعثر.

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وما زاد في الطين بلة أن النساء كن أكثر تعرضا بارتدائهن أحذية غير عملية مثل الكعب العالي أو الصنادل.

وقال الباحثون الأمريكيون بقيادة جامعة بوردو في إنديانا: "الشابات اللائي لاحظناهن أظهرن سلوكا أكثر خطورة من الشبان. يجب أن تمحص الدراسات المستقبلية أيضا في الاختلافات الفسيولوجية التي قد تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة، مثل الاختلاف في القوة أو الوقت اللازم لإبداء رد الفعل".

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS One، أن 70٪ من النساء في البحث كن يحملن شيئا ما، بينما 46٪ فقط من الرجال كانوا يحملون شيئا.

وفي الوقت نفسه، شوهد 18% من النساء يتحدثن إلى شخص ما، مقابل 13% من الرجال.

وتشير الدلائل من الولايات المتحدة إلى أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث سنوات وما دون، والذين تزيد أعمارهم عن 85 عاما والبالغون في العشرينات من العمر، يتعرضون لأكبر قدر من السقوط على السلالم.

وقام الباحثون بتصوير درجين داخليين في حرم جامعي - أحدهما بخطوتين فقط وآخر أطول مكون من 17 درجة.

المصدر: ديلي ميل