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آخر سيلفي.. مغامر ومصور فرنسي شهير يسقط من الطابق الـ68 (صور + فيديو)

متفرقات

آخر سيلفي.. مغامر ومصور فرنسي شهير يسقط من الطابق الـ68 (صور + فيديو)
RT / instagram
المغامر والمصور الفرنسي ريمي لوسيدي المعروف أيضا باسم "ريمي إينيغما"
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لقي المغامر والمصور الفرنسي ريمي لوسيدي المعروف أيضا باسم "ريمي إينيغما"، مصرعه إثر سقوطه من ناطحة سحاب في هونغ كونغ أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي من الطابق الـ 68.

والمغامر فرنسي (30 عاما) معروف بتسلق ناطحات السحاب في جميع أنحاء العالم، سقط من مجمع برج "تريغونتر" في هونغ كونغ.

وبحسب المحققين وصل إلى المبنى وأخبر حارس الأمن أنه كان يزور صديقا في الطابق الـ40.

وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة في المبنى خروج لوسيدي من المصعد في الطابق 49 قبل صعود الدرج إلى أعلى مستوى (68).

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باب السطح كان مغلقا لكن لوسيدي فتحه وصمم على التقاط صورة أخرى من السطح. 

ووفقا لمصادر صحفية محلية، فإن المحققين يعتقدون أن لوسيدي شق طريقه إلى طابق علوي لالتقاط صورة سلفي توثق وصوله لأعلى نقطة في البرج السكني.

آخر سيلفي.. مغامر ومصور فرنسي شهير يسقط من الطابق الـ68 (صور + فيديو)
/ instagram

وحسب صحيفة South China Morning Post، عثرت الشرطة على كاميرته الرياضية التي تحتوي على مقاطع فيديو للرياضات الخطرة التي يمارسها.

وتعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وطلب المساعدة قبل أن يسقط أرضا ويلقى حتفه.

وعثرت الشرطة على جواز سفره ومتعلقات أخرى في النزل، وتم إبلاغ القنصلية الفرنسية بوفاة لوسيدي مع استمرار التحقيقات في الحادث.

وعلى Instagram شارك ريمي لوسيدي صورا ومقاطع فيديو لمغامراته في التسلق.

المصدر: وسائل إعلام + 'إنستغرام"

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