آخر سيلفي.. مغامر ومصور فرنسي شهير يسقط من الطابق الـ68 (صور + فيديو)

🚨TRÁGICO: 'Homem-Aranha da vida real' morto ao cair do 68º andar invadia arranha-céus



O francês Remi Lucidi, conhecido nas redes sociais por escalar prédios e posar no topo de qualquer tipo de construção, morreu ao cair do 68º andar de um residencial em Hong Kong. pic.twitter.com/hxPJoCOn63