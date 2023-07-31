آخر سيلفي.. مغامر ومصور فرنسي شهير يسقط من الطابق الـ68 (صور + فيديو)

لقي المغامر والمصور الفرنسي ريمي لوسيدي المعروف أيضا باسم "ريمي إينيغما"، مصرعه إثر سقوطه من ناطحة سحاب في هونغ كونغ أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي من الطابق الـ 68.

والمغامر فرنسي (30 عاما) معروف بتسلق ناطحات السحاب في جميع أنحاء العالم، سقط من مجمع برج "تريغونتر" في هونغ كونغ.

وبحسب المحققين وصل إلى المبنى وأخبر حارس الأمن أنه كان يزور صديقا في الطابق الـ40.

وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة في المبنى خروج لوسيدي من المصعد في الطابق 49 قبل صعود الدرج إلى أعلى مستوى (68).

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن باب السطح كان مغلقا لكن لوسيدي فتحه وصمم على التقاط صورة أخرى من السطح.

ووفقا لمصادر صحفية محلية، فإن المحققين يعتقدون أن لوسيدي شق طريقه إلى طابق علوي لالتقاط صورة سلفي توثق وصوله لأعلى نقطة في البرج السكني.

/ instagram

وحسب صحيفة South China Morning Post، عثرت الشرطة على كاميرته الرياضية التي تحتوي على مقاطع فيديو للرياضات الخطرة التي يمارسها.

وتعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وطلب المساعدة قبل أن يسقط أرضا ويلقى حتفه.

وعثرت الشرطة على جواز سفره ومتعلقات أخرى في النزل، وتم إبلاغ القنصلية الفرنسية بوفاة لوسيدي مع استمرار التحقيقات في الحادث.

وعلى Instagram شارك ريمي لوسيدي صورا ومقاطع فيديو لمغامراته في التسلق.

| Nota De Prensa |

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Muere el influencer Remi Lucidi tras caer desde un edificio en Hong Kong; era famoso por sus selfies en rascacielos.

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influencer Remi Lucidi, conocido en las redes sociales como 'Remnigma', falleció a los 30 años después https://t.co/6urkytCvX4pic.twitter.com/vJtG0gKbSS — Informativotvsalcedo (@Informativotvs1) July 31, 2023

🚨TRÁGICO: 'Homem-Aranha da vida real' morto ao cair do 68º andar invadia arranha-céus



O francês Remi Lucidi, conhecido nas redes sociais por escalar prédios e posar no topo de qualquer tipo de construção, morreu ao cair do 68º andar de um residencial em Hong Kong. pic.twitter.com/hxPJoCOn63 — CHEQUEI (@ichequei) July 31, 2023

Daredevil's Final Plunge: Remi Lucidi's Fall Shocks Hong Kong! pic.twitter.com/5CqdZZfnD7 — DONUT News (@JohnTho64925859) July 31, 2023

المصدر: وسائل إعلام + 'إنستغرام"