طالبان: ربطات العنق ترمز للصليب ويجب التخلي عنها

لفت مسؤول رفيع في حركة طالبان الأفغانية اليوم الأربعاء إلى أن ربطات العنق التي يرتديها الرجال ترمز للصليب، معتبرا أنه ينبغي التخلي عنها.

وقال رئيس إدارة الدعوة والإرشاد، محمود هاشم شهيد: "أحيانا، عندما أتوجّه إلى المستشفيات وغيرها من المرافق العامة، أشاهد المهندسين والأطباء الأفغان المسلمين يرتدون ربطات العنق".

وأكد في خطاب بثته قناة "تولو تيفي" أن "رمزية ربطة العنق واضحة في الإسلام". مضيفا: "إنها صليب، تأمر الشريعة بأن نكسره ونقضي عليه".

ولم تفرض سلطات طالبان أي قواعد لباس على الرجال منذ سيطرت على الحكم في أغسطس 2021، لكن يتعين على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

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ويرتدي مسؤولو طالبان الأفغانية الزي نفسه تقريبا، أي السروال والقميص والصدرية والعمامة.

وبينما بات ارتداء الملابس الغربية غير الرسمية أقل شيوعا، منذ سيطرت طالبان على السلطة، إلا أن بعض المهنيين ومذيعي نشرات الأخبار على القنوات التلفزيونية، ما زالوا يرتدون ربطات العنق.

ويُعتقد بأن ربطات العنق ظهرت في فرنسا في القرن 17، حيث حولها الفرنسيون إلى جزء أساسي من الموضة.

المصدر: أ ف ب