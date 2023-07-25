روسيا تقترح على بلدان "بريكس" إنشاء وحدة فضائية مستقلة ضمن محطة الفضاء الروسية

اقترحت روسيا على بلدان منظمة "بريكس" إنشاء وحدة فضائية خاصة في محطة الفضاء الروسية حيث ستجري تلك البلدان بحوثا علمية.

صرح بذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف، وقال في اجتماع لجنة "بريكس" الخاصة بالتعاون في مجال الفضاء في جنوب إفريقيا: "نود أن نقترح على شركائنا في "بريكس" أن يدرسوا إمكانية المساهمة في هذا المشروع وينشئوا بجهود مشتركة وحدة فضائية متكاملة تتيح الاستفادة من إمكانات مدار الأرض المنخفض بغية تحقيق برامج الفضاء القومية.

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وحسب يوري بوريسوف فإن إنشاء محطة الفضاء الروسية سيكون خطوة جديدة على طريق تطوير الفضاء المأهول. وأضاف أن روسيا مفتوحة للتعاون مع كل البلدان في إطار إنشاء محطتها الجديدة وليس مع البلدان الإفريقية فقط.

وأوضح أن شركة "إنِرغيا" الروسية تعمل الآن على إعداد مشروع تصميمي للمحطة الجديدة، ويجب أن تنتهي هذه العملية عام 2023.

ويفترض أن تطلق إلى مدار الأرض أول وحدة فضائية للمحطة الروسية عام 2027. أما رواد الفضاء فسيزورونها بحلول عام 2028. ويتوقع أن تختتم عملية إنشاء المحطة بحلول عام 2032.

وأعاد بوريسوف إلى الأذهان أن محطة الفضاء الروسية يفترض أن تظهر وقتَما تبدأ عملية طي صفحة المحطة الفضائية الدولية أعوام 2028 – 2030 والتي تشارك فيها إلى جانب روسيا الولايات المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية وكندا واليابان.

المصدر: تاس