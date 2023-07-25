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هل تقلبلين بي زوجا؟.. قالت نعم لكن حياة الفتاة التركية انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة (صور)

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هل تقلبلين بي زوجا؟.. قالت نعم لكن حياة الفتاة التركية انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة (صور)
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لقيت امرأة تركية حتفها من أعلى جرف صخري بعد لحظات من طرح خطيبها عليها سؤال "هل تقبلين الزواج بي؟".

وكانت يشيم دمير وخطيبها نظام الدين غورسو يحتفلان عند غروب الشمس وسط منظر خلاب في أعلى جرف مشهور بمدينة كاناكالي الموجودة شمال غرب تركيا، في 6 يوليو الجاري.

هل تقلبلين بي زوجا؟.. قالت نعم لكن حياة الفتاة التركية انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة (صور)

وبعد عرضه الزواج على يشيم، عاد نظام الدين إلى سيارته لجلب الطعام والشراب الخاص بالاحتفال عندما سمع صرخة خطيبته، فهرع للمكان الذي تركها فيه ليجدها سقطت من ارتفاع يزيد عن 100 قدم.

هل تقلبلين بي زوجا؟.. قالت نعم لكن حياة الفتاة التركية انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة (صور)

وقال الرجل لوسائل إعلام محلية في وقت لاحق: "اخترنا هذا المكان لتبقى لنا ذكريات رومانسية بخصوص العرض. شربنا بعض الكحول. حدث كل شيء دفعة واحدة. لقد فقدت توازنها وسقطت على الأرض".

هل تقلبلين بي زوجا؟.. قالت نعم لكن حياة الفتاة التركية انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة (صور)

ونجت يشيم البالغة من العمر 39 عاما في البداية من السقوط الهائل، حيث طلب خطيبها على الفور المساعدة، لكن بعد 45 دقيقة من جهود الإنعاش، أعلن المسعفون وفاتها متأثرة بجراحها.

هل تقلبلين بي زوجا؟.. قالت نعم لكن حياة الفتاة التركية انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة (صور)

والجرف المشؤوم مكان مشهور في المدينة، يرتاده العديد من الناس لمشاهدة غروب الشمس، وقال أصدقاء الراحلة إنه لا توجد أي احتياطات على حافة الجرف، حيث يجب وضع سياج هنا لتفادي تكرار الحوادث.

وتم إغلاق الجرف بعد وفاة يشيم، وقامت السلطات بفتح تحقيق، ثم أعيد فتح المنطقة مرة أخرى "بطريقة خاضعة للرقابة" في 15 يوليو.

هل تقلبلين بي زوجا؟.. قالت نعم لكن حياة الفتاة التركية انتهت بعد موافقتها بطريقة مروعة (صور)

المصدر: نيويورك بوست

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