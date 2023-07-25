قبلة تمزق طبلة أذن صينية!

تمزقت طبلة أذن امرأة صينية بعد أن طبع شاب قبلة على أذنها.

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وتشير Oddity Central، إلى أن امرأة من محافظة غواندونغ جاءت إلى المستشفى تشكو من ألم شديد في أذنها وأنها فقدت السمع. واكتشف الأطباء خلال فحصها بوجود دم متخثر في طبلة أذنها. ولكن بعد فحصها بصورة دقيقة اكتشفوا أن الطبلة ممزقة تماما.

ولم يجد الأطباء في التاريخ الطبي لهذه المرأة أي شيء يشير إلى أنها تعرضت لصدمة أو ضربة تؤدي إلى فقدان السمع. ولكن عندما سألها الأطباء عما تسبب في ما حصل لها، قالت إن صديقها قبلها في أذنها وبعد هذه القبلة بدأت تشعر بألم وانزعاج.

وتقول المرأة: "عندما قبلني في أذني سمعت فرقعة قوية. بعدها لم أعد أسمع".

وأعلن الأطباء أن أذن المرأة ستشفى قريبا وتعود تسمع. ولكن إذا لم يحدث هذا خلال شهر فيجب أن تخضع لعملية جراحية لإصلاح الطبلة.

المصدر: gazeta.ru