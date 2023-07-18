بيع "آيفون" من الجيل الأول بـ190 ألف دولار

جرت عملية بيع لهاتف آيفون من الجيل الأول في مزاد بالولايات المتحدة مقابل 190 ألف دولار، وهو رقم قياسي بالنسبة لهذا الجهاز الذي أطلق عام 2007، و300 ضعف سعره الأصلي.

وقالت دار "LCG" للمزادات إن الجهاز من طراز 4 غيغا بايت، تم شراؤه في الأصل مقابل 599 دولارا، ولا يزال في غلاف المصنع وكان في حالة استثنائية، ووصفته بأنه قطعة نادرة للغاية وخاصة لهواة جمع المقتنيات.

BREAKING: New all-time record for original iPhone with bidding still underway (regular bidding closes at 5PM EST). Previous record of $63,356 was set by @lcgauctions in February. pic.twitter.com/5d2G5T403b — LCG Auctions (@lcgauctions) July 16, 2023

واجتذب المزاد 28 مشاركة، بعد عرض أولي قدره 10 آلاف دولار.

ويذكر أن دار LCG Auctions باعت هاتف "آيفون" آخر من الجيل الأول مقابل 63356 دولارا في فبراير الماضي، وباعت دار Wright Auctions، هاتف "آيفون" من الجيل الأول مقابل 40320 دولارا في مارس الماضي.

وفي فبراير الماضي، تمكنت امرأة أمريكية من الحصول على نحو 63 ألف دولار مقابل هاتف "آيفون" من الإصدار الأول الذي أطلق عام 2007.

وحصلت، كارين غرين، على الهاتف بعد نجاحها بتقلد وظيفة جديدة، لكنها لم تستخدمه أبدا، وبقي في صندوقه وتغليفه الأصلي طول تلك الأعوام.

وقالت إنها في البداية لم تكن ترغب في استبدال هاتفها "غير الذكي" لكن بعد مرور سنوات أدركت أن جامعي المقتنيات يمكن أن يدفعوا مقابلا جيدا لهاتفها.

المصدر: "الغارديان"