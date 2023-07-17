إيلون ماسك يثير الجدل في تونس!

أحدث ظهور سرب من الأجسام المضيئة في سماء تونس، هلعا بين السكان، ما أثار العديد من النظريات الغريبة حول ماهيتها، أبرزها "الكائنات الفضائية".

وشارك الكثيرون صورا ومقاطع فيديو للأجسام الغريبة وهي تعبر السماء، متسائلين عما قد يكون وراءها.

وفي حديث له مع برنامج "أحلى صباح" على إذاعة "موزاييك إف إم"، أوضح أستاذ التأطير العلمي بمدينة العلوم، هشام بن يحي، أن المشهد المرعب ليس إلا مجموعة من الأقمار الصناعية من طراز "ستارلينك" التابعة لمؤسس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك.

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كما أشار إلى أن الكثيرين أرسلوا مقاطع الفيديو والصور الملتقطة من جميع أنحاء تونس ومن الجزائر وليبيا إلى ممواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمدينة العلوم لمعرفة ما يمكن وراء هذه الأجسام الغريبة في السماء.

ويشار إلى أن مركبة الإطلاق "فالكون 9" حملت إلى المدار مجموعة من 54 قمرا صناعيا مصغرا ضمن نظام "ستارلينك" في الساعة 3:50 بتوقيت غرينتش من يوم الأحد 16 يوليو، من قاعدة مطار "كيب كانافيرال" الفضائي في ولاية فلوريدا الأمريكيةوهي المهمة السادسة عشرة للمرحلة الأولى من هذا الصاروخ بالتحديد.

وكان من المفترض أن يتم إطلاق الصاروخ يوم الجمعة الماضي إلا أنه تم تأجيله بسبب ارتفاع مستويات الأكسجين السائل على محركات المرحلة الأولى من الصاروخ.

المصدر: موزاييك إف إم + RT