انتحار مدير العلاقات الخارجية في البريد المصري بتناول حبوب سامة

ذكرت وسائل الإعلام المصرية أن مدير العلاقات الخارجية في البريد المصري وضع حدا لحياته، إثر تناوله كمية من حبوب سامة داخل مكتبه.

وأوضحت المصادر نفسها أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بحالة انتحار داخل شركة البريد أمام المعونة الأمريكية بمنطقة المعادي.

وانتقل على الفور رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص انتحار مدير عام العلاقات الخارجية بالبريد المصري سامح.ع، نتيجة تناول حبوب "غلة حفظ القمح" لإنهاء حياته.

وقامت سيارة الإسعاف بنقل الجثة إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة بالواقعة.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية