الجزائر.. جندية فاتنة تبهر الرئيس تبون بقوتها (فيديوهات)

أثارت جندية جزائرية إعجاب المواطنين والرئيس عبد المجيد تبون ورئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، خلال مشاركتها بحفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال.

وظهرت يوم الأحد، الجندية بملامح شديدة، لم تخف أنوثتها، بينما كانت تحمل على كتفيها عسكريا بكل اقتدار وثقة.

واستطاعت الجندية أيضا، خلال أدائها العرض، إثارة إعجاب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، الذي حياها وسط تصفيق الحضور.

ونظمت يوم الأحد مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية في شرشال، حيث أشرف رئيس الجمهورية الجزائرية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على افتتاحه.

واستهلت مراسم الحفل بتفتيش الرئيس تبون، للتشكيلات العسكرية بساحة العلم بالأكاديمية العسكرية لشرشال، كما زينت 6 طائرات من نوع "أل-39" للتدريب القاعدي المتقدم، الروسية الصنع، سماء الأكاديمية بالألوان الوطنية لتقديم التحية الشرفية لرئيس البلاد.

المصدر: RT + "النهار"