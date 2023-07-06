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أسراب من الجراد تهاجم مزرعة في السعودية (فيديو)

متفرقات

أسراب من الجراد تهاجم مزرعة في السعودية (فيديو)
Gettyimages.ru
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسراب من الجراد تهاجم مزرعة في منطقة نجران جنوبي السعودية.

وتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهر فيه رجل وهو يركض وسط الأراضي الزراعية، حاملا قطعة من القماش بيده ويلوح بها فوق رأسه ليبعد الجراد عنه، وعن الأراضي الزراعية.

المصدر:  RT

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