نصيحة رجل أعمال أمريكي بارز حول السعودية تتصدر "تويتر"

تداول رواد "تويتر" مقاطع فيديو سابقة لرجل الأعمال الأمريكي البارز، دانيال بينيا والملقب بـ"رجل الترليون دولار"وما قاله عن السعودية ومستقبل الاستثمارات والمشاريع فيها.

وقال رجل الأعمال في مقطع الفيديو المتداول: "إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة اذهب إلى المملكة العربية السعودية ولا تعد أبدا إلى وطنك ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك ولا تقل لهم أين أنت، مليون ملياردير سيصنعون هناك (في السعودية)".

قبل خمس سنوات قلت اذا كنت تتحدث العربية

او باستطاعتك تعلم اللغة العربية بسرعه!



- اذهب الى المملكة العربية السعودية



ولا تعد أبداً لبلدك ، ولا تتواصل مع أُسرتك ولا تقل لهم أين انت.



هذا البلد يخلق ملايين المليارديرات. pic.twitter.com/8BRIsK2pHI — محمّد السَيف (@MBAlsaif) June 29, 2022

اذهب الئ #السعوديه ولاتعد الئ بلدك ابدا



مئات المليارات يتم صنعها هناك



هاذي نظره بعض الغرب لاقتصادنا 🇸🇦 pic.twitter.com/1Pex2AN8Ew — خالد سيف العتيبي (@khaledalseaf) July 1, 2023

A Billion dollar advice!💡



"Go to #SaudiArabia🇸🇦 and never come home.."



- #American🇺🇸 Businessman Daniel Peña Sr. pic.twitter.com/FAlyiwRIW6 — Salman Al-Ansari (@Salansar1) July 1, 2023

المصدر: RT