نصيحة رجل أعمال أمريكي بارز حول السعودية تتصدر "تويتر"
تداول رواد "تويتر" مقاطع فيديو سابقة لرجل الأعمال الأمريكي البارز، دانيال بينيا والملقب بـ"رجل الترليون دولار"وما قاله عن السعودية ومستقبل الاستثمارات والمشاريع فيها.
وقال رجل الأعمال في مقطع الفيديو المتداول: "إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة اذهب إلى المملكة العربية السعودية ولا تعد أبدا إلى وطنك ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك ولا تقل لهم أين أنت، مليون ملياردير سيصنعون هناك (في السعودية)".
قبل خمس سنوات قلت اذا كنت تتحدث العربية— محمّد السَيف (@MBAlsaif) June 29, 2022
او باستطاعتك تعلم اللغة العربية بسرعه!
- اذهب الى المملكة العربية السعودية
ولا تعد أبداً لبلدك ، ولا تتواصل مع أُسرتك ولا تقل لهم أين انت.
هذا البلد يخلق ملايين المليارديرات. pic.twitter.com/8BRIsK2pHI
رجل أعمال أمريكي يدعو رؤوس الأموال للذهاب إلى السعودية https://t.co/1grJnIYaYN#ficrah#news#viral#اخبار#اخبار_فكرة#السعودية#دانيال_بينيا#رجل_أعمال#رجل_الترليون_دولار#صناعة_الاموال#فكرة#فكرة_اخبار— ficrah (@ficrahNews) July 2, 2023
اذهب الئ #السعوديه ولاتعد الئ بلدك ابدا— خالد سيف العتيبي (@khaledalseaf) July 1, 2023
مئات المليارات يتم صنعها هناك
هاذي نظره بعض الغرب لاقتصادنا 🇸🇦 pic.twitter.com/1Pex2AN8Ew
A Billion dollar advice!💡— Salman Al-Ansari (@Salansar1) July 1, 2023
"Go to #SaudiArabia🇸🇦 and never come home.."
- #American🇺🇸 Businessman Daniel Peña Sr. pic.twitter.com/FAlyiwRIW6
المصدر: RT