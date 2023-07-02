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نصيحة رجل أعمال أمريكي بارز حول السعودية تتصدر "تويتر"

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نصيحة رجل أعمال أمريكي بارز حول السعودية تتصدر
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تداول رواد "تويتر" مقاطع فيديو سابقة لرجل الأعمال الأمريكي البارز، دانيال بينيا والملقب بـ"رجل الترليون دولار"وما قاله عن السعودية ومستقبل الاستثمارات والمشاريع فيها.

وقال رجل الأعمال في مقطع الفيديو المتداول: "إذا كنت تجيد اللغة العربية أو يمكنك تعلمها بصورة سريعة اذهب إلى المملكة العربية السعودية ولا تعد أبدا إلى وطنك ولا تبعث حتى برسائل بريد إلكترونية إلى أهلك ولا تقل لهم أين أنت، مليون ملياردير سيصنعون هناك (في السعودية)".

المصدر: RT

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