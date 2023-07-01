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السعودية.. شرطة الباحة توقف مرتكب حادثة الصدم المتعمد والاعتداء (صور)

متفرقات

السعودية.. شرطة الباحة توقف مرتكب حادثة الصدم المتعمد والاعتداء (صور)
Gettyimages.ru
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أعلنت شرطة منطقة الباحة في الجنوب الغربي من السعودية، مساء يوم السبت، إلقاء القبض على مواطن لصدمه شخصا واعتدائه على آخر، مشيرة إلى أن الجاني أحيل إلى النيابة العامة.

وأوضحت شرطة الباحة، أن المشتبه به أوقف، واتخذت في حقه الإجراءات النظامية، ليحال بعد ذلك إلى النيابة العامة.

وبينت الشرطة أن عملية القبض على ناشر محتوى مرئي حول الحادثة جارية، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

المصدر: صحيفة تواصل

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